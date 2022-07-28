陳靜秘買逾2千萬元特色戶　無懼「被照顧」揣測

歷年來投資物業屢有斬獲的影星陳靜，去年進駐「限定風水屋」後工作不斷，住滿1年的她原來已另覓安樂窩。本報收到消息，她日前豪擲逾2,200萬元，購入大角咀頂層特色戶。共持有4個香港及海外物業的她，直言靠磚頭好過靠男人，從不懼怕惹來「被照顧」之嫌，又自爆將到美國攻讀戲劇課程及雪卵：「想做就做，唔想畀自己後悔！」

自2013年勇奪金像獎「最佳女配角」後，陳靜集中火力在影壇發展，向來篤信風水的她，去年遷入位於西九、市值逾千萬元的「限定風水屋」，未幾即與施念慈續約3年，並跟古天樂的「天下一」簽下3年電影合約。「風水屋」的1年入住期滿，原來她已秘密另覓安樂窩！日前大角咀新盤一個實用面積697方呎、3房間隔、連213方呎天台及106方呎平台的頂層特色戶，以2,288萬元成交，呎價約32,826元，創項目呎價及成交價新高，本報收到消息，買入者正是陳靜！

走出低谷 嘆人言可畏

她接受東網訪問時承認買入該單位，問會否擔心惹來「被照顧」揣測，她哈哈大笑說：「我幾多歲呀？我都想搵到照顧我一世嘅男人呀！我唔係豪門，都要繼續拍戲供樓。9年前情緒最低落時，喺社交平台寫咗一段說話，其中一句係：『生活好累，人言可畏。』9年後嘅今日，我感恩生活開心，但人言依然可畏。要進步嘅係自己，唔好要求人哋同你一齊進步，經歷咁多嘢，仲會介意呢啲無稽無聊嘅猜測？好多女演員努力工作改善家人生活，但買樓就話『被照顧』，點解要咁樣標籤？」

想做就做 赴美雪卵

陳靜19歲開始做業主，第一層樓是與家姐夾份買入，其後多次入市均有斬獲，先後售出長沙灣及荃灣單位，獲利逾400萬元，現時手持共4個香港及海外物業。「磚頭滾磚頭」是陳靜的生財之道，她深信靠磚頭好過靠男人：「買過5次樓，託賴有啲斬獲，呢個單位係我同家姐一齊買，大家都想住得舒服啲，畀姨甥女有個大啲嘅空間！我唔識做生意，家姐幫我打理童裝店同漢堡包店，漢堡包店就嚟開第5間。」她鼓勵女生財政獨立：「唔好淨係扮靚Shopping，或者掛住拍拖聽晒男友話，年輕時慳錢儲錢做你想做嘅嘢，靠磚頭好過靠男人！」

她自爆9月將到美國攻讀語言及戲劇課程，順道接受雪卵手術，原因只有4個字：想做就做！她說：「呢兩年熱愛運動，日日唔跑唔安樂，仲考埋瑜伽證書，想趁身體狀態最好兼未確診前去做雪卵。去美國讀戲劇，係想停低落嚟去生活同學習，好想過踩單車返學、冇人識嘅自由日子。我唔係大貪嘅人，錢係搵唔晒，增廣見聞識多啲朋友，對我嘅人生旅程有所啟發，錢係永遠買唔到。」又直言以前乜都驚：「依家反而覺得，我雖然冇咁幸運遇到真命天子，但上天畀我單身，我要好好珍惜寶貴嘅自由，積極同精彩體驗生活，唔想畀自己後悔，想做就做，無論邊條路都唔會係死路，前面一定有得着！」

戲接戲磨練演技

2008年以廣告模特兒身份出道的陳靜，2010年推出寫真集，憑甜美樣貌及34E魔鬼身材為人熟識，其後轉戰影壇，一鳴驚人。曾因耳水不平衡而休息一年的她，近年入住風水屋後開始當旺，銳意於影壇發力，接演不同類型角色磨練演技，當中與何華超、洪天明合作的《被消失的凶案》，她更拋低靚女包袱，增肥10多磅演主婦，除素顏上陣外，又被何華超虐打至傷痕處處，而其犧牲亦有價值，演出大獲好評。戲路愈來愈廣的她，除嘗試可憐角色外，又在鄭嘉穎、朱晨麗主演的電影《焚身》飾演「進擊的小三」，豁出去大膽色誘，令觀眾留下深刻印象。