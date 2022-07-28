【是日通勝】

農曆六月三十

壬寅年 丁未月 壬午日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：醞釀、補塞、安葬

忌：放水、開渠、立約

幸運方向：坐南向北

幸運數字：18、24、38、49

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：整體運勢不錯，懷着一顆善心，可遠離衰運。

金牛座：財運比較差，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

雙子座：機會與風險同在，敢於投資，有望嘗到甜頭。

巨蟹座：改變不了運滯的現實，保持平常心會好一點。

獅子座：事業運強，臨危不亂，能在職場上佔得先機。

處女座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

天秤座：受惠於天時地利人和，事業發展更上一層樓。

天蠍座：做人對得住良心，就算運氣差，影響也不大。

人馬座：主動改變形象，可提升魅力，打破感情悶局。

山羊座：事業愛情兩得意，戴水晶飾物可望旺上加旺。

水瓶座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

雙魚座：事業運糟糕，容易惹麻煩，做事要交代清楚。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）鼠 煩惱多

鼠：是日沖煞，情緒不穩，有自尋煩惱之嫌。

牛：心情鬱悶，抗逆力差，遇挫折不堪一擊。

虎：默默耕耘，保持低調，是非會離你而去。

兔：壓力沉重，易因小事發脾氣，人緣急跌。

龍：事業運向好，遇到任何難題都應付自如。

蛇：伴侶間偶有爭吵是情趣，毋須太過緊張。

馬：受負面想法影響，朋友可助你忘記煩惱。

羊：有暗戀對象者可趁機表白，成功機會大。

猴：待人接物保持謙遜，有望得到貴人賞識。

雞：個性隨和，身邊人都會被你的善意感動。

狗：腦筋轉數快，易獲別人信任，有利事業。

豬：工作進展佳，你的付出可獲得理想回報。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

運氣取決於頻率（上）

有些朋友常常予人感覺運氣極佳，又有些朋友常常頭頭碰着黑，大家可有察覺到他們的心念有甚麼不同之處嗎？

當我們仔細留意，確實是有所分別。有些人常感恩，充滿能量，自信又喜歡學習，有同情心，懂得包容；另外，有些人常常感覺懷才不遇，喜歡比較，處於不安或焦慮狀態，內心不滿及仇恨性較多。

頻率較高的人士，做人處事方面較為淡定平靜，常有喜悅的心情，有愛及懂得寬恕；相反，頻率較低的人士，內心常有不安的感覺，既急躁又重欲望，自我膨脹，妒忌心亦重。

頻率就像收音機一樣，接收着不同的訊號、不同內容的節目。高頻率就會接收到喜悅、好運氣、有愛的資訊內容；相反，低頻率就會接收到恐懼、憂傷、頭頭碰着黑、貪婪、妒忌的節目內容。

同時間，有些人特別容易遇到靈異事件，通常都是心情比較低落的時候才發生，或許這就是常聽到的「愈窮愈見鬼」了。

提升個人頻率，是人生重要的課題。