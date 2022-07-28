許鞍華短片選角　馬賽靠平凡「得米」

導演許鞍華（Ann）、洪金寶、袁和平日前於金鐘受訪，大談拍攝電影《七人樂隊》的點點滴，該片由7位殿堂級導演各自拍攝一個單元組合而成，許鞍華之單元搵了吳鎮宇以及馬賽主演，談到鎮宇，Ann笑言欠了對方：「我次次搵親佢都係拍單元。」不過，她指今次找他演正經八百的「校長」一角，竟因這個角色不太適合鎮宇，她謂：「之前我搵佢拍過短片《我的路》演一個變性人，同佢嘅形象係好唔同，但咁樣先有個化學作用，今次演好嚴肅正經嘅校角色，亦同鎮宇好有活力嘅形象唔同，佢去演會令角色無咁沉悶，所以呢個角色非佢莫屬。」Ann還笑言今之游說鎮宇拍攝短片，都是跟前一次一樣，告訴他可以「Solo十五鐘」作「利誘」。至於女主角馬賽，Ann很老實地指全因對方「唔太靚」，她表示：「因為我拍60年代，我覺得佢（馬賽）好適合，好有60年代嘅味道，佢唔係標準靚樣，亦無整容臉，加上佢嘅骨架細，着起旗袍會好好睇，所以就搵佢。」

洪金寶之單元，則找了兒子洪天明任主角，飾演「七小福」師傅于占元，洪金寶指搵兒子拍戲「易控制」，對方不敢逆自己意思，他拍這個單元主要想帶出兩代教育之不同，希望新一代能夠反思現在的幸福，他還笑言自己從不敢喝孫兒，有問題會叫身邊人去教自己的孫仔，自己永遠都是好人爺爺。

今次由七位殿堂級導演合作拍成一部為電影菲林致敬之香港電影，亦反映出八、九十年代導演之團結齊心，談到近年新導演輩出，袁和平坦言看到有些新導演不太團結，有各自為政之感，沒像他們般好感情及團結。

另外，原本吳宇森有份拍攝該片，因身體原因而告吹，對於電影今天（28日）上映，他都有特別拍攝短片祝賀，他說：「香港電影精神包含了一種自由奔放的創新力量，又能夠容納四方，讓每位作者都能夠將他們自己的感受、意念、對人生的看法，在每一部作品裏面表現出來。除此之外，也有一種很強烈的時代感，和惺惺相惜的情懷。每一位電影工作者，都能夠互相合作及發揮團隊精神，令香港電影愈來愈看。恭喜7位導演今次聯合拍攝一部《七人樂隊》，預祝他們上映成功，以及能夠讓觀眾感受到，每一個年代由每一位導演所拍攝出來的那份真正情懷和他們的感受，可以回看從前好的事，令我們想到將來會有更好的事。」