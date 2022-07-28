【Plan定去玩】瘋狂扭蛋又打卡　滿足多個願望

工作周已然過半，又是時候要諗定周末去邊玩！無論你是扭蛋控、動漫迷，還是想感受一下Chill爆的氛圍，小記都有好推介，事不宜遲，快啲睇睇有無你的心水好去處啦！

【扭蛋夏令營】

扭蛋控注意！中環街市與BANDAI聯手《GASHAPON PLUS 扭蛋夏令營》，不但為大家帶來超過 200 部最新型號的扭蛋機，還有首次在港登場的平面扭蛋機 FLAT GASHAPON，一眾扭蛋迷定然心心眼，扭蛋包活多套大熱動漫《鬼滅之刃》、《東京復仇者》、《寶可夢》、《蠟筆小新》及《角落小夥伴》等。

除了琳瑯滿目的扭蛋機外，愛打卡的你亦不可錯過「動物露營主題區」，不但放有多個露營主題的裝置，還會展示可愛動物系列扭蛋，現場更有高達5尺的北極熊和4尺的貓貓立像。焦點仲有人氣的「海賊王主題區」，帶來由尾田栄一郎設計的「惡魔果實第一海戰」造型打卡位，旁邊亦設有多部主題扭蛋機，更會有首次在港展出的扭蛋系列；活動將舉辦至8月17日，暑假不愁節目啦！

【Chill爆月亮情侶】

IG超鬼馬月亮情侶閃現旺角！即日至9月18日，旺角T.O.P X Mr n Mrs Moon舉辦全港首個大型展覽【T.O.P x Mr n Mrs Moon．Chill爆豪華團】，設有5大「Chill搞笑」打卡熱點，包括3米高巨型「Mr n Mrs Moon空中情侶」、「月亮女神」、「梳化黑洞」、「佛系減肥閣」打卡牆，以及「召喚月光族」打卡牆。

打卡之餘，還可以品嘗期間限定主題甜品，商場特地與復古風濃的Café「No Money So Lonely」推出期間限定的「T.O.P x Mr n Mrs Moon套餐」，包括黑面神黑芝麻木糠布丁撻及梳乎厘班戟，睇得又食得。另外，活動期間更特設Mr n Mrs Moon 主題自拍亭，預設3款Mr n Mrs Moon月光族粉絲限定相框。給「月光族」粉絲的驚喜還有最後一波，掃描場內指定QR Code，粉絲即可搶先下載豪華團特別版主題手機Wallpaper及WhatsApp Sticker，驚喜滿滿！