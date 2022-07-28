國際歌迷會疑曾被呃錢黨操控　有Admin冒認係姜濤

人氣男團MIRROR一共12場演唱會喺前晚（25日）開鑼，不過開騷前「姜濤國際歌迷會」就爆出代購紅館騷爭議，涉款過百萬，本身以為退晒錢就已經可以了事，點知姜糖依然窮追不捨，更爆出更多驚人內幕！

今次「姜濤國際歌迷會」嘅「代購」事件，姜糖唔只要畀$1280門票、$120手續費外，更額外要畀多$200買燈牌，唔買燈牌就冇飛，疑似用霸王硬上弓招數Sell燈牌，如今冇飛退錢，燈牌錢亦一同退還，但姜糖繼續質疑對方拎住啲錢近兩周先退錢，唔知拎過去做咩。

事件發生後，曾有人喺Group向Admin提問，但從未有人回覆同解釋，再有人提出個人資料私隱的問題時，就會有人留言表示「Admin都好辛苦」、「都退咗畀你哋啦」等洗版，當有人留言表示質疑時，更會有疑似Admin同歌迷會內部人士講粗口鬧人及打電話騷擾。

不過最詭異係，有姜糖質疑「姜濤國際歌迷會」以明星歌迷會之名去賺錢，指背後嘅Admin全部係同一班人，每隔段時間就會轉明星，上一期就係菊梓喬，賺得差唔多就轉人，當中「姜濤國際歌迷會」創辦人K小姐同J先生就疑似係呢班「呃錢黨」之一。歌迷會曾發公告指K小姐已於2021年7月逝世，歌迷會由其他人接手，但有姜糖發現K小姐喺同期間開另一歌手嘅歌迷會等。有關依家嘅「姜濤國際歌迷會」回應，佢哋則表示自己只係接手人，關於上一手Admin情況，都係從別人口中聽返嚟，所以都唔太清楚。

另外，「姜濤國際歌迷會」並非姜濤認證嘅「姜濤香港後援會」，不過兩個會都曾推出Q版公仔，兩邊產品類似，不過國際歌迷會所出嘅「小姜Man」索價300幾蚊一隻，比香港後援會所賣嘅更貴。曾經有人Send「正版」資料入Group詢問，立即就有國際歌迷會成員要求Del相。國際歌迷會解釋稱因有人提過於「姜濤香港後援會」訂公仔，付費後需要等8個月至一年先有公仔到手，所以「姜濤國際歌迷會」就幫手整自家公仔，等兩個月就收到貨，而非「翻版」。

而最傷粉絲心嘅係，「姜濤國際歌迷會」曾出現有人扮姜濤本人入Group，加人「姜濤香港後援會」嘅Telegram通訊群組確實有姜濤本人在內，令「姜濤本人」更加似層層，欺騙粉絲心。不過「姜濤國際歌迷會」就解釋稱係有前內部人員行為失當，一度冒充姜濤開Account，依家對方已被踢出會及一切會內通訊群組，但即時切割都無補於事，部分姜糖仍質疑係求其搵個人出嚟「祭旗」。