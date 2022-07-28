李沁成「金鷹女神」大熱　楊紫本來呼聲高兩派粉掀罵戰

「第31屆中國電視金鷹獎」將於今年10月舉行，屆時將頒發20項獎項，今屆除增設電視節目主持人、優秀電視劇獎，還將「最佳男、女演員」、「觀眾喜愛的男、女演員」獎調為「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」，於一眾候選名單中，當紅的楊冪、趙麗穎、迪麗熱巴、劉詩詩、肖戰等自然榜上有名，可謂爭獎爭崩頭。

除了入圍名單之外，大眾亦關注今屆「金鷹女神」將花落誰家，曾有傳楊紫、Angelababy、娜扎等成為熱門人選，不過近日似乎風向有變，有網友爆料指「女神」極有可能是李沁，消息曝光後即引來熱烈討論，因為有別於之前預計的名單，不過亦有網友認為是合情理，作為90後小花的她，早年有不少作品也曾於芒果台播出，收視率及口碑也相當不俗，加上外形窈窕，頗符合金鷹女神的要求，雖然近兩年李沁未有新作於該台播出，但近日該台的日間場已連播李沁孭飛的兩套作品，可見重視程度，而日前她更被爆已為金鷹女神試禮服，由於女神禮服以金色為主，為呈現美艷效果，有關方面會根據人選的身材進行更改，故慣常會提前幾個月進行試妝。

由於眾女星中本以楊紫呼聲較高，如今突然殺出個李沁，兩派粉絲即於網上發生罵戰，有網友大讚李沁整體不錯，至少臉蛋是全天然，不過隨後就有人撲出，留言暗指楊紫是整型人，形容她是「矽膠臉」，「楊粉」也揶揄李沁「苦相」，沒完沒了!