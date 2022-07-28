大熱天時要咁着　視覺即時降兩度！

最近幾日，香港部分地區的體感溫度超逾40°C，只要出門就會即刻汗流浹背，好像怎樣穿都會很熱。不過無論幾熱也好讓，千萬不要失去搭配的興致，只穿寬大的頹Tee出門！其實只要穿搭上有技巧，要穿出涼爽及顯瘦美感話咁易！今次推薦3種清涼感穿搭方法，讓你無論視覺或感覺上即時有降兩度的清涼感，怕熱女生快點學起來！

無袖Crop Top不留汗印

短裝上衣Crop Top是許多人的夏日之選，而不同剪裁布料又能夠營造不同風格穿搭。短身剪裁除了能展示更好的身材比列外，還不用將多餘布料塞進褲子裏，減少了侷促感。炎熱天氣下，最推薦出汗多的絲打穿無袖剪裁Crop Top。因為無袖設計能讓流汗的腋下部位通風散熱，不容易積聚汗水。而且沒有布料墊在腋下，就不會出現有明顯汗漬的尷尬情況。新加坡品牌Love, Bonito在這個夏日推出了許多有設計感的Crop Top，而且近日首間在港開設的旗艦店登陸中環，讓不同身材的女生都可以到店內試穿，挑適合心水的Crop Top。

輕盈連身裙透氣舒適

想穿上後就直接出門，One Piece絕對是首齞。無論是不黏肉的棉麻或是涼滑絲質連身裙都可作為夏日穿搭，大裙襬或膝蓋以上的長度款式最具清涼感，就算沒有風吹過都會透氣透風。選擇高腰設計的One Piece裙，會凸顯腿長，揀公主袖設計則可遮擋手臂贅肉，為你帶來修飾身材的效果。網購平台THE OUTNET今季有多個設計師品牌，推出碎花款及高衩設計的連身裙，大家不妨落足眼力揀番條，打造時尚又具清涼感的夏日造型。

短裙短褲散熱快

夏日炎炎，一於收起長褲長裙，換上短褲短吧！因為布料更少，體感溫度相對沒有穿長褲那麼高，感覺沒那麽悶熱。顏色方面建議揀淺色系，例如水洗牛仔藍、白色、淺啡、淺灰等色，就能較少厚重感，令視覺上更涼快。本地服飾品牌ROSACE今季推出了Tweed面料的Kamia Tweed Skort褲裙，不要以為Tweed是秋冬才可穿的面料，其實透過利落剪裁及精緻造工都可以將其變成夏日着用面料。褲裙結合了短裙的甜美和短褲的率性，外層的裙襬能修飾小腹，內層的褲子設計又能防走光，加上高腰A字版型具收窄腰線效果，穿上後青春又顯身材。