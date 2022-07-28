唔慣做寡佬！袁偉豪擔心老婆日本中招：無事無幹係奇迹

藝人黃智雯（Mandy）、袁偉豪（Ben）、胡蓓蔚、陳山聰與胡諾言昨晚（27日）現身將軍澳電視城，組隊「Crazy Runner隊」為節目《開心無敵獎門人》進行錄影，與單立文組成的「愛回家隊」決一高下。Mandy笑稱自己是「遊戲黑洞」，擔心自己會拖累隊友，更自嘲為豬隊友，隊友Ben即打趣說：「我哋呢啲老拍檔冇計啦，都拖慣㗎啦，哈哈。」

太太張寶兒早前為了拍攝旅遊節目《45日環遊日本》而飛到日本取景，Ben則獨自留守家中，他表示已開始不習慣：「趁呢段時間約啲工作上或自己嘅朋友見面，雖然老婆唔喺香港，但都12點前就返屋企，可能年紀大咗。（專注整麵包？）太太唔喺身邊多咗時間做手藝嘢，都有忙自己嘅音樂、拍MV同錄音。」日本疫情反覆，問到可會擔心太太於當地工作？他說：「如果佢無事無幹返嚟就係奇迹，都有提佢要小心嘅。（會唔會羨慕佢可以旅行？）佢有問過我願唔願意做私人助理，幫佢影相，無奈我有好多工作處理。」去年為藝員訓練班客席導師的他，表示要為開班做準備，如更新教材等。

而出身自藝訓班的Mandy，透露剛剛也以客席身份出席訓練班，她説：「見到啲同學仔都幾有火，我自己本身怕悶，所以用玩遊戲方式去同佢哋做分享，同佢哋講無論角色輕重都要珍惜每次演出機會，希望佢哋有一個好嘅心理素質。」她表示未有見到金像獎男配角馮皓揚出席，解釋可能因大家戴了口罩認不出來，又或有事而未能出席。對於外間指馮皓揚不用選讀藝訓班，Ben則表示有多一個看法：「暫時未留意佢背景，其實每個班入邊都有唔同嘢可以攞到，要睇佢自己心態，可能佢都想試一試，而作為導師可以分享嘅可以好多，包括自己10幾年嘅點滴，希望佢哋日後拍劇或者做主持時可以學以致用。」他表示會與同學分享如何心理調節、生活上方向等，幫他們於演出時有更好狀態，又指作為導師其實自己也有所得着，能於過程中了解新學員心態。