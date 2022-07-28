多元食材　高質有優惠

嘴刁的香港人，對食材的來源、質素等要求甚高，坊間的高級食材店，引入來自世界各地的多元化食材，再加上各式各樣的購物優惠，即時勾起大家的購物欲，回家過足大廚癮。

意大利市集

去歐洲，最開心是去市集趁墟，中環新開的Gustaci Food Gallery，以意大利市集作主題，內裏食材直接從意大利手工供應商引入，更優先考慮和有機及可持續供應商合作，提供各類海鮮、肉類、意粉、醬汁、葡萄酒和芝士等，當中不乏特別出品，如可塗抹的Salami辣肉醬，用來配意大利Pizza或麵包是適合不過。另外有選用藍布魯科葡萄汁製作的意大利10年陳醋、日曬番茄乾忌廉醬和羊奶紅酒芝士等供應。店內設有烘焙區，售賣手工麵包和甜點等美食。因應新店開幕，於7月至8月限時推出3款食材禮籃，Italia Mia禮籃內有自家製薄餅和意大利芝士餅的食材，Mediterranean Summer禮籃有芝士翠玉瓜意大利麵、卡布里水牛芝士沙律以及祖傳牛肉番茄配羅勒的食材，Taste of South禮籃內的食材則可煮烤意大利麵。禮物籃上附有QR Code連結至食譜，想煮出地道意饌，話都無咁易。

1周特色優惠

坊間第二輪消費券的宣傳如火如荼，不少店舖因此推出優惠吸客，優質食材專門店兼餐廳Feather & Bone於8月8日至14日（星期一至日）推出幸運周活動，門市和網站在每日有不同的主題優惠，如星期一的主題是Rose All Day，客人可於用低至6折價錢選購1瓶指定Rose。星期二的T-Bone Tuesday，指定分店會可以半價選購澳洲草飼T骨牛扒。Wellington Wednesday推出半價選購招牌威靈頓牛柳，在Cheesy Thursday當日，客人選擇500克以上的芝士，可額外獲送500克。Boozy Friday的優惠是客人購物滿HK$300，可免費獲指定氣酒1瓶，星期六的Sausage Party，於分店肉類專櫃選購任何貨品，即送意式香腸2條，星期日的Ice – Cream “Sundae” ，客人可於分店以HK$1 購買指定意式雪糕，為炎炎夏日降溫。要留意部分優惠先到先得，售完即止。