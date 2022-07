歌神陳奕迅(Eason)近年因疫情關係工作量大減,同時甚少亮相公開場合,雖然在去年曾「出山」開慈善音樂會,並推出國語歌《孤勇者》大受歡迎,不過之後又繼續「潛水」,就算早前傳出佢獲邀加盟大熱音樂綜藝節目《聲生不息》,最終都未能成事,令唔少樂迷都期待佢再「復出」。昨日(27日)係佢48歲生日,雖然佢未有好似前年咁,準時凌晨12點喺社交平台上載慶生靚相,不過大批歌迷仍繼續送上生日祝福,而佢亦有留意到,今日(28日)就晒出半面自拍照答謝大家:「THANK YOU for all your love and support.(多謝你們的愛和支持。)」

睇番佢嘅社交網,發現除咗一張新相外,之前嘅發文已全部清空,其實前年佢都曾經試過刪走所有舊文,只留下1月1日嘅貼文,寓意新一年新開始,唔知今次重施故技,只留下生日發文,係咪又想藉住生日重新出發呢?