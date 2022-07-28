變「男神收割機」！袁澧林鍾意Jeffrey多過Edan

藝人魏浚笙（Jeffrey）與袁澧林（Angela）以螢幕情侶身份出席活動，笑指已是第2次孖住搵真銀，雖然酬勞跟平日個人出場費差不多，但寄望陸續有來。談到與Jeffrey及呂爵安（Edan）近日分別有作品演情侶，問到Angela較喜歡誰，她笑說：「Jeffrey啦！佢個人好好同開心，係最好嘅，不過大家都好，你哋唔好令我尷尬啦！」

有指劇集《I SWIM》有意開拍電影版，Jeffrey表示有聽聞，劇情也有一些舖排，但卻不肯定：「我緊係有興趣，我哋條線都有得發展，作為新演員有演出機會已經好開心，會好好把握。」對於網上評論指該劇話膠位多及爛尾，2人醒目地避談，Angela更扯開話題表示：「我哋條線拍得好好，會令大家勾起中學時嘅戀愛感覺。」

Jeffery更指劇中不乏超浪漫場口，問到橋段可有套用於現實中？他笑說：「當然冇，不過睇嗰時都按捺不住，有少少尖叫咗出嚟。（咁有冇取經？）冇，有型嘅嘢喺劇入面做，係戲劇效果嚟嘅。」提到他於社交網頻頻上載騷肌相，問到是否要展示操肌成果？Jeffery表示：「我好想帶個訊息畀大家，想做嘅就嘗試咗先，唔得再算，起碼都嘗試過。」