紫外線會致盲？視光師教揀變色鏡片「型」夏日

夏日炎炎，最適合到沙灘玩水消暑，面對猛烈的紫外線，很容易對眼睛有累積性傷害，因此大家都會佩戴太陽眼鏡，不過應該如何選擇呢？今集《醫D病痛》邀請了註冊視光師Calvin，會講解變色鏡片如何做到全天候保護你的眼睛。

如果眼睛長時間接觸強烈紫外線，Calvin強調短時間內可能會引發眼角膜發炎，長時間更可能會有白內障，嚴重的甚至會失明。蔡司最新一代的PhotoFusion X變色鏡片，一旦遇到紫外線，便會由透明立即變深色，有效阻隔紫外線，加上其變深變淺的反應速度快，優點是以應付不同場所，尤其是經常出入戶外及室內，從而做到一物二用。

傳統的變色鏡片，大多數只能變黑、啡等色系，感覺過時又容易顯老，而PhotoFusion X則提供5種不同顏色選擇之餘，另可以加配Flash Mirror水銀鍍膜，設計時尚又夠潮，方便大家襯衫以配搭出不同的造型。Calvin提到不論老中青，在戶外玩或工作時，都應該佩戴合適的太陽眼鏡，因此亦有針對小朋友的細小太陽眼鏡。

Calvin建議若然針對戶外運動使用，應配運動型的太陽眼鏡，皆因這類眼鏡於眼睛及周邊部分，具有良好的保護性，有效阻擋風沙及沙塵，避免對眼睛帶來不適，而且阻隔紫外線的功效亦非常顯著。即使有度數的「四眼一族」，亦可考慮運動型的高彎鏡片，專門為有度數的人士而設計。

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