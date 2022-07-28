靈敢侶情：一分錢的確一分貨

常聽到這句話：「啲嘢食使乜咁貴㗎！呃錢咋嘛！」八年前，即未入行前，我也曾經這樣想，但隨着知識增加，現在明白了不少。

先說芝士，有50元一磚，也有500元一磚，分別在哪？製作真正的芝士，最少有十個步驟︰將奶消毒、加菌、加凝乳酶、分隔乳清、煮乾、再去乳清、壓縮、調味、做形、熟成。如做齊所有步驟、或奶來自草飼牛或羊、或要做足料芝士，均會提高成本。如想降低成本，可降低一磚芝士裏含真正芝士的比例，最便宜的方法，就是加調味劑和麩質，麩質有助芝士拉出更長的絲，同時使其更煙靭，下次吃到這類芝士，你便知道貴極有限。

另一款則是全麥麵粉。曾經聽過人說︰「全麥麵粉工序比白麵粉少，有乜理由賣得貴過白麵粉吖？根本用健康二字去呃錢！」首先，小麥本可分拆成多種產品︰例如麥糠、白麵粉，胚芽粉、油、護膚品、穀麥片等等；其次，營養高的材料，儲存期限和方法都會比較短及複雜，所以，全麥麵粉才會賣得比白麵粉貴。

最後，就是大部分人都喜愛的朱古力。有一次，讀者來到我的教室，說我賣的朱古力比其他店貴了兩倍，好言相勸我減價。起初，我很好奇，因為我已沒賺錢賣出去了，怎麼說貴？後來我想了想，才意識到她並不清楚單一來源和混合來源的分別。單一來源是指，朱古力所使用的可可，只來自一個地區，味道、香氣、果香都比混合來源的獨特，相同例子則有咖啡（這是由於製作過程稍有不同，有機會才跟大家說）。所以，單一來源的價格，都會比混合來源的貴最少一倍，甚至五至十倍。

當然，我們不能排除商家看準客人心態而提高價錢，但在食品界中，真的存在不少一分錢一分貨的例子。下次買食物時，記得看成分，健康雖無價，但也不是必須用貴價去交換，吃得清一點，其實已經好一點。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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