睇波串流演唱會　巨幕投影攻略

今個夏天持續高溫，與其出街熱到溶，不如安坐家中，嘆住冷氣睇波、睇演唱會仲舒服！適逢英超即將開鑼及人氣男團Mirror舉辦演唱會網上直播，一於搵部投影機回來，投出百吋畫面享受第一身震撼畫面啦！

劇院畫質 支援鏡射

X11-4K是ViewSonic旗下真4K投影機，內置第三代LED技術，支援即時自動對焦和0.8短焦比，短短1.77m便能提供100吋大畫面，適合放於客廳或Party Room使用。輸出解像度達3,840x2,160，亮度2,400流明，對比度4,000,000:1，全部俱達旗艦級數，並對應HDR/HLG、125% Rec.709廣色彩及Cinema SuperColor+技術，帶來劇院級畫質。它內置Harman Kardon喇叭，一對高音及低音單元的總輸出達8Wx2，雖未算強勁，但家中使用綽綽有餘。接駁方面，機背提供2組HDMI、2組USB-A、1組USB-C及Audio-Out等介面，同時對應藍牙及Wi-Fi配對，兼容Android及iOS手機鏡像投射，配合預載多種串流服務，唔愁無嘢睇！

極致短投

X2000B-4K是ViewSonic首款4K HDR超短焦智慧雷射投影機，對應0.22投射比，投射100吋畫面僅需23cm距離，可直接放於電視櫃上方，非常慳位！具備第二代雷射螢光技術，產品壽命達2萬小時，亮度2,000流明，對比度2,000,000:1，並支援HDR/HLG及100% Rec.709色彩。內建25Wx2的Harman Kardon喇叭，支援Dolby/DTS杜比數位環繞音效。

8K霸王

JVC NZ系列是全球首部對應48GBps 8K訊源之家庭影院投影機，支援次世代8K@60P及4K@120P影像訊源，畫面刷新頻率高達240Hz，實現媲美原生8K解像度的超強立體感。頂級型號DLA-NZ9最大可投射280吋畫面，尺寸接近電影院級數，並擁有3,000流明超高亮度及100% DCI P3的超廣闊色域。

直度投影

ASUS ZenBeam E2是一部支援直度投影的無線微型LED投影機，手掌大細僅重410g，投影距離2.8米，可投影100吋大畫面。解像度854x480不算高，但特別在內建重力感測器，能在無線鏡射時快速偵測投影方向並即時變化，觀看直度畫面更會自動飛走黑邊。內置ASUS SonicMaster 5W喇叭，充滿電提供4小時影片播放時間。

袖珍升級

Kodak Luma 450最近推出升級版，保留TI DLP數字光處理技術，原始解像度1,920x1,080，並能渲染4K視頻和圖像。袖珍設計可投出150吋畫面，內置1Wx2喇叭，並可通過藍牙連接到外置喇叭。原生內置Android 9作業系統，除了Netflix及Hulu，如今更可安裝Disney+及Now E。