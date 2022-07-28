欣宜否認同花店老闆拍拖　自稱Honey另有其人

歌手鄭欣宜今日（28日）以貼身背心裙現身荃灣活動，十分清爽，她稱天氣酷熱，愈是想去更熱的地方旅行，最想去泰國，貪平靚正，落地毋須隔離可以用盡時間去玩，不過最快也要完成9月的拉闊才可出發，目標去短程東南亞地方，問她有否夾定緋聞男友花店老闆Derek的期時，欣宜說：「我冇Mark任何人，想同髮型師Ben去旅行，因為佢超鍾意食嘢，啱我。（你Honey唔鍾意食嘢？）我Honey就係Ben，我唔識花王。（感情低調？）一向走低調風格。」

早前剛由加拿大探親返港，在加國的日子無做運動，只保持行路，經常行博物館和Shopping，一返港她就開始排舞、健身和打泰拳。她透露會再努力Keep Fit，並非為減磅，只是想狀態好點，她說：「想做嘢輕鬆啲，之後玩都輕鬆啲，留番啲配額去旅行可以食嘢。」

她表示好期待看男團MIRROR紅館騷，對於早前MIRROR舞台機關引致跌落台意外，欣宜覺得他們想演唱會更加豐富是無可厚非，不過安全十分重要，希望之後的場數可以再配合好點，能安全順利完成。

曾經在頒獎禮上跌低的欣宜，自言每次上台都步步驚心，笑言着波鞋都會跌倒：「因為我好忘形，有時唔知發生乜事，好彩之前個唱監製會提醒我，知我輪盡開。（所以唔想舞台有機關？）又唔係，我想有機關，覺得升上台嗰吓好威。」笑言想向張敬軒借演唱會的「光波爐」一用，對於軒仔因成欸密切接觸者缺席「金曲頒獎禮」是負責任的行為，希望他無事。