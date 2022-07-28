【營事檔案】經典法式洋葱湯　吸收蒜素

法式洋葱湯比起一般在西餐廳的紅湯（羅宋湯）以及白湯（忌廉湯）屬較少見，原因是製作過程較複雜，加上最後要逐一烘烤，因此在需要大量供應餐湯的餐廳上就比較少見。其實法式洋葱湯的用料相當簡單，加上會用上大量洋葱，可以一次過吸收較多來自洋葱的營養，只要有焗爐就做得到，大家不妨一試。

具抗氧化功效

洋葱含有多種抗氧化物，例如槲皮素、蒜素等。蒜素如其名就是大蒜辛辣味的主要來源，在洋葱內都找得到。蒜素、槲皮素都具有抗炎、抗氧化的能力，能夠保護細胞以及保護心血管健康；除了洋葱外，蘆筍、青椒、草莓、藍莓等都含有槲皮素。經高溫加熱後，洋葱辛辣的味道會慢慢消失，取而代之是甜味愈來愈顯著，當中以燉煮的料理方法最常見，例如今次的洋葱湯。

注意收藏方法

另外，值得一提的是洋葱發芽後，仍是可放心食用，並不會產生毒素。買回來的洋葱只要放在不容易被陽光照射到、乾燥，以及通風良好的地方就可以，不必放於雪櫃，更不用放在膠袋內，否則更容易變壞。

【經典法式洋葱湯】(2人份)

材料：

洋葱 2個

法包 6片

格魯耶爾芝士 適量

油 1湯匙

沙糖 2茶匙

低納牛肉清湯 500 mL

百里香 適量

月桂葉 適量

鹽 適量

黑胡椒 適量

做法：

1.洋葱切碎，備用 。

2.在鑊中加入沙糖及少許水，煮至焦糖色後，加入洋葱碎、油、炒勻。

3.倒入牛肉清湯、百里香、月桂葉煮滾後，轉小火煮15分鐘。

4.再加入鹽、胡椒調味。

5.焗爐預熱220度，並將法包烤至金黃。

6.將洋葱湯盛在碗中，放上法包及格魯耶爾芝士，放入焗爐直到芝士融化和變金黃即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。