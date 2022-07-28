姚焯菲新歌點擊破百萬　鍾柔美準備考DSE攰爆

「聲夢幫」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及張馳豪出席商場活動，吸引大批粉絲撐場，期間還高舉偶像名牌吶喊，當中以Chantel粉絲最多，場面熱鬧。兩女透露已很久沒有合體進行商演，故見到那麼多粉絲支持很開心，正在放暑假的Chantel表示近日忙於宣傳新歌《#BFF》，該曲於網上更有逾100萬點擊，Chantel當然飲得杯落，她說：「我希望聽過首歌嘅人會畀我感動到。」Yumi亦落力為好姊妹Sell歌，指該曲圍繞朋友，當收聲時會想起與好朋友的回憶，問到何時輪到她出新歌？Yumi表示正在籌備中，故亦相當期待，見她一臉倦容，原來是剛放學便匆匆趕來活動：「我仲未放暑假，8月頭先放得，因為9月升中五，依家日日都要返學補課準備DSE考試。（咁咪錯失好多搵錢機會？）如果放學有時間趕到就做。」

談到《聲夢傳奇2》，問到兩女可有心水？Chantel及Yumi即你眼望我眼，表示有留意，但卻說不出心水學員，問到可有對某些學員印象較深？Chantel才表示：「我哋有教過Nicole，因為有一日同Yumi、Windy去睇佢排舞，林二汶老師叫我哋幫手，教吓佢啲表情同畀下貼士要留意啲乜嘢。」