陳慧嫻生日宣布加盟英皇　期待同容祖兒李克勤合作

今日（28日）是陳慧嫻（Priscilla）的生日，她藉着這個特別的日子正式宣報加盟英皇娛樂，公司旗下全體歌手藝人齊齊拍片歡迎，對於加盟英皇娛樂，慧嫻說：「 好榮幸可以加入英皇呢個大家庭。」並謂十分期待跟李克勤及容祖兒合作，她說：「唔係淨係合唱，係合作喎。我同克勤以前同一間公司已認識多年，但從來冇機會合作，希望可以同佢搞吓啲花臣啦。」

提到祖兒，慧嫻表示其實二人已認識很久，她說：「希望可以同呢位新生代合作，對我嚟講祖兒係新生代嚟㗎，同祖兒一齊玩吓。」至於「轉會費」，慧嫻笑說：「數字就唔講啦，總之就開心滿意啦。」問到慧嫻生日願望，她表示希望身邊所有人、屋企人、所有愛我的人同我愛的人、同埋我個『女』mou mou，都身體健康，身體健康就開心㗎啦，人最緊要開心。

一眾英皇藝人對於慧嫻的加盟均十分興奮雀躍，亦乘機問她不少問題，關智斌（Kenny）表示想跟慧嫻去玩Ｗakesurf，慧嫻爽快答應，不過她向Kenny說要他先教識她游泳才可以，十分搞笑。女歌手們則對扮靚Shopping有興趣，Twins及許靖韻（Angela）想知道慧嫻最近買了甚麼好東西、用甚麼顏色唇膏，慧嫻笑言過去兩年都沒有添置新衣服，「變了心」收藏水晶手鏈；唇膏方面，慧嫻表示不化妝的時候會選用橙紅色唇膏，因為看起來會精神點；洪卓立（Ken）及楊天宇（Angus）則向她請教如何養聲，她說：「要飲多啲水、瞓多啲覺、做吓運動、保持心境開朗、正面。」然後細聲地繼續說：「仲有就係唔好咁大聲講嘢呀，陰聲細氣，唔好嗌傷把聲，咁把聲就應該會正常㗎啦。」幽默感十足。

好友克勤就問慧嫻加盟後，希望公司可以帶給她甚麼？慧嫻說：「希望可以令到我有更加多嘅人生經驗，學到多啲嘢啦。」影后劉雅瑟直言希望在演唱會上可以跟慧嫻齊齊唱《跳舞街》，並即席唱了一小段，十分搞笑，慧嫻開心透露：「演唱會就梗係會開啦，不過我哋就要揀一個吉時同埋合適嘅時間，希望可以同歌迷一齊唱。」