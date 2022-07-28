ACGHK 7月29日開鑼　潮玩元宇宙

無論是動漫粉絲、玩具迷抑或打機一族，相信對7月29日揭幕的第23屆動漫電玩節（ACGHK）熱切期待。今年精彩活動包括「B.Duck x World Artist藝術家DUCK意作品展」以及載譽歸來的「潮巨匠藝術玩具展」，更首度加入元宇宙元素，並請來一眾Cosplayer及偶像團體撐場，還有各個攤位和主舞台的精彩活動，萬勿錯過！

精心設計NFT門票

元宇宙（Metaverse）大熱，連大會都緊貼潮流將展場變成大型元宇宙展覽項目，還首度推出限量版NFT門票，請來香港潮玩巨匠Winson Ma設計，5款NFT門票的主角分別是潮玩主角「潮巨匠」、跟著代表潮玩藝術的「Art Toy 匠」、代表會場內角色扮演的「Cosplay匠」、代表漫畫的「漫畫匠」、代表電子競技的「電競匠」。當然唔少得全新面貌的ACGHK同人區、動漫Cosplay大賽等焦點節目，當中NFT數碼藝術創作比賽將邀請VTuber及 Cosplayer進行數碼藝術對決。

一連5天舞台活動

一連5天於主舞台不同時段，均備有星級嘉賓和活動炒熱現場氣氛，好似7月29日（五）3:00pm~4:00pm的《好友音樂擊》，請來布志綸、葉巧琳、應智越、施匡翹等歌手撐場；7月30日（六）1:45pm~2:45pm則有Tyson Yoshi和達哥投入《絕地求生M 能量挑戰賽》。至於每屆必睇的「Canvas Project偶像祭」，今年以地下偶像為主題帶來多個團隊演出，包括4人女子樂隊ALECIA、去年出道的清新組合Eden Seeds等。壓軸表演「Cosplay嘉年華」由多隊本地Cosplayer組合擔任嘉賓，當中「一日限定明星學生妹」將表演Love Live! School Idol Project、由現役女僕組成的「Maid Planet」將會變身喵喵表演；每天黃昏時段更會舉行Esports Carnival電競活動，讓各位由朝玩到晚。

潮巨匠藝術玩具展

集合不同潮流及巨匠設計藝術家作品的「潮巨匠藝術玩具展」今年再度登陸ACGHK，邀請了50名來自世界各地的藝術家參與，並以人氣小黃鴨「B.Duck」為主軸，舉辦「B.Duck x World Artist 藝術家DUCK意作品展」，每位藝術家為鴨仔素體錢箱創作出不同風格，並於場內作首度展售。至於「世界級潮玩型地」凝聚16位來自世界各地潮玩設計師，展示其最新作品，好似中國品牌皆空造物以東方怪力亂神為題材炮製手工雕塑；而馬來西亞Kamaboko由Julia Wee和Darrel Cheong組成，2019年以「魚糕」進軍玩具界，PopArt粉絲必捧。

玩具方面，瑞華行為動漫迷帶來高達、Ultraman系列等人氣商品，更設有Tamashii Nations首個超時空要塞主題展示區，以及Banpresto帶來SPY X FAMILY和Blue Rock Q-Posket產品。至於動漫代理Medialink帶來過百款本港首賣的熱門動漫周邊產品，如人氣爆燈的《鏈鋸人》精品、《咒術迴戰》限量福袋等。其他精選玩具包括52TOYS X DISNEY米奇和朋友們伴機械系列、小王子200%雕塑、鐵機巧暗黑柯柏文等，全部限量發售。

第23屆香港動漫電玩節

日期：2022年7月29至8月2日（星期五至星期二）

時間：10:00am~9:00pm（8月2日將於8:00pm閉館）

地點：香港會議展覽中心一號展覽廳

門票：$40（普通門票）、$150（NFT門票）