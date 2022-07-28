陳靜親密戲一Take搞掂　謝高晉綁手蒙眼玩SM

性感女神陳靜（Dada）參與歌手謝高晉（Ko）新歌《謝絕關心》MV終於曝光，除了有Dada助陣，還有門師妹何天嵐（Wren）客串演出，MV中兼有床戲、親密鏡頭，仲玩埋SM Feel的綁手蒙眼。MV講述Ko與Dada飾演現任現任女友的甜蜜故事，中間穿插着與Wren扮演的前度的回憶。

Ko多謝Dada一口答應擔任女主角：「今次MV有故事性，過足戲癮，喺Dada身上學到好多嘢，有佢帶住我好容易入戲，佢仲介紹咗好多唔同戲種電影畀我睇，希望以後可以多啲合作。」MV中與兩位美女都有唔少親密鏡頭，他表示完全沒尷尬：「埋位前，我哋都會溝通一下，所以都好順利，一Take搞掂。」

MV中的綁手、蒙眼SM feel情景，他指是導演要求，想帶出一對情侶開始有問題時，就算做親密行為時，對方都會感應到。不過拍完這場SM feel戲後，他深深體會到男主角既有新歡，但又記掛舊愛的痛苦，叮囑大家：「千祈唔好玩弄感情，大家都要有段好好感情，唔好變成MV裏面嘅渣男。」其中有場講他獨自在天台飲悶酒，本身對酒精敏感為了演出傳神，連隊了兩樽啤酒，搞到全身通紅，但因拍攝時間緊逼，要在一小時內不停灌水退紅。影感。