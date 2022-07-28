辭任無綫創意官？王祖藍有避忌咁樣講

藝人王祖藍早前被指已辭去無綫首席創意官一職，他今晚（28日）為無綫節目《開心無敵獎門人》錄影，被追問現於TVB的職銜時，明顯有所避忌，不肯正面回答，只說：「我流住TVB嘅血，今日係獎老。（咁平時呢？）平時係老公。」至於跟TVB的關係？他說：「唔OK都唔會返嚟，依家曾志偉最大，我同佢OK就OK喇！（好似同啲女高層有拗撬？）男人唔講呢啲嘢啦，TVB個個女高層都係靚女。」之前有指祖藍與J2台創意總監C君不和，祖藍則說：「鍾意到不得了，亂講！我哋都有就呢件事傾過，都唔知邊個搞到咁。」

至於有指他因意興闌珊，所以先拉隊返大陸發展，祖藍就說：「我返去做《聲生不息》同埋同老婆都有個節目；如果TVB有任何內地嘢要幫手，我一定會服務總經理。」

之前有指祖藍搞《聲生不息》，冇收酬金？他則指收入並非自己最大考慮，沒否認「零酬」：「最緊要不是收入係收鑊，返到嚟好多人同我講睇咗呢個節目，有啲仲一家大細一齊咁講，話幾代人因為睇呢個節目而有溝通，同埋炎明熹、曾比特以及一班幕後上去，台前後幕都好似脫胎換骨咗，呢啲都比起收入更緊要。」對於無綫股價跌，祖藍則搞笑說：「大家有錢就買起佢。」而曾志偉都有到場影相，但堅持不做訪問，不過心情好好，笑容滿面。