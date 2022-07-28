RAMU H奶鬼靈精

男人為咩要溝女？好明顯係尋開心，所以最怕遇着啲悶蛋，唔識笑又冇聲出，呢樣話唔好，嗰樣又唔鍾意，就算個樣生得靚，都會有種食之無味嘅感覺。相反，個性活潑又玩得嘅女仔，係好多男人嘅心頭好，正如今年24歲嘅RAMU，性格爽朗，鬼靈精怪，加埋逼爆衫嘅上圍，形象真係勁討好！

廟細燈籠大

好多人都覺得女仔要留有一把長長秀髮先叫做靚，所以好多日本寫真女優都係長髮披肩，但其實個樣真係生得靚嘅話，短髮示人都可以好有吸引力，好似近期喺寫真界異軍突起嘅戶塚小春，就係一名短髮巨乳妹，而今日為大家介紹嘅RAMU，同樣憑住男仔頭打扮而突圍，顏值仲要比小春更勝一籌！事實上，RAMU嘅性格爽朗，活潑好動，甚至可以用大癲大肺嚟形容，拍寫真嗰陣，周不時做出五官扭曲嘅趣怪表情，真係好可愛。身材方面，RAMU生得細細粒，只有4呎10吋高，但同小春一樣有對H奶，正宗廟細燈籠大！

百足咁多爪

RAMU並唔係憑演出寫真而成名，事關佢做寫真偶像之前已經係一位網紅，透過上載趣怪影片同性感相，成功吸納大量網民支持，亦因為人氣愈嚟愈高，先至獲得寫真界賞識。講真阿妹入行後，表現相當出色，經常成為雜誌封面女郎之餘，仲喺2016年獲得第5屆寫真偶像DVD獎嘅新人獎。家陣RAMU可以話係百足咁多爪，除咗拍寫真，又有自己嘅視頻平台，一時扮教授教大家揀泳衣，一時變身長髮姑娘出街做社會學實驗，影片題材都幾多元化。佢仲會拍吓電視劇，同出席唔同活動，最近一次就應邀出席電影座談會同其他影評家討論大白鯊電影，真係唔夠佢撈呀！