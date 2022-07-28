黃妍享受出海感覺：搖下搖下好眼瞓

唱作歌手黃妍（Cath）為其《一日妍究生》系列短片，繼學習粵劇基本功及跳肚皮舞後，不熟水性的Cath竟然出海學揸帆船，出海前她甚擔憂，因為她驚水同離心力，雖然怕水，但短片中見她未有穿上救生衣，她解釋道：「我哋一上船就先教着救生衣同講晒所有安全措施，到我想着時同事就話好醜呀！影出嚟唔靚，又話如果我跌咗落水佢哋會救我，咁我哋惟有相信佢哋。」

其實她擔心同事多過自己出事，她說：「揸船時好驚會揈跌啲同事落水，但我哋出船時有9個人，拍完都有9個人，所以我哋係安全嘅。但玩完之後，她未有像粵劇與肚皮舞船會玩上癮，她說：「學揸帆船用到嘅力度好大，有啲位船長要我用力拉，拉到好痛，實在有難度。」船長對於Cath的表現都十分滿意，說道：「王同學其實好好 ，嗌佢做乜佢都肯做，明知自己唔夠力，佢都肯去試，好難得。」

對於揸帆船未有上癮，但她卻好享受在海中的感覺，她說：「坐喺度真係好舒服，我呢排工作上真係有啲Chur，但嚟到呢度係完全乜都唔記得晒，加上一定要放低電話，唔使覆電話，係幾爽嘅事。風會不斷吹住你，呢幾日天氣好熱，但喺船度有風，雖然攰但好舒服，搖下搖下我就覺得好眼瞓。」