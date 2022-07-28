網球女將　抽擊啪啪響

飄逸嘅短裙仔，加埋用力抽擊時發出嘅喘氣聲，你會諗起乜嘢？之唔係網球女將喺度打緊波囉，但只要睇過一系列以網球為主題嘅四仔，相信男士們好難唔會有另一番嘅聯想。

場外減壓

網球比賽咁刺激，女選手會點樣紓緩壓力？唔知會唔會出現類似《Huge Creampies #2》嘅情節呢？呢套四仔由片廠GotFilled製作，搵嚟4位脫星扮演職業網球手，故事講述佢哋接連要應付一系列高強度賽事，壓力非常大，於是走去搵男人曳曳，藉住活塞動作帶嚟嘅高潮，令身心得以放鬆。話時話呢班脫星做起床上運動時，不斷發出啪啪聲，加埋喘氣聲同叫床聲，激烈程度真係不下於網球比賽！

人妻偷食

好勝心強係網球手取得成功嘅推動力，四仔作品《The Tenniswoman》嘅女主角就有辦你睇。影片由DORCEL製作，Frank Major執導，並以Anissa Kate為首，夥拍Amirah Adara、Nikita Bellucci等青春脫星演出。故事講述身為前網壇名將嘅Anissa Kate，下嫁網球俱樂部老闆後退出網壇，本嚟以為自此可以過住幸福生活，估唔到老公會出軌，為咗報復，佢唔止搭上喺俱樂部練波嘅小鮮肉，仲勾引俱樂部嘅男教練，最後喺老公辦公室玩三人行，真係乜仇都報晒。

乾柴慾火

當乾柴遇上慾火，乜嘢荒唐嘅事情都會發生！正如呢套由Explicit Empire炮製嘅《Fxxxed By My Coach》，劇情講述一班青春嬌娃夢想喺網壇成名，諗住搵個教練幫手，點知佢哋見到型男教練嘅大雪茄，波都唔練，一味勾引對方曳曳。影片由Tiffany Tatum、Stacy Cruz、Angel Emily同Luna Corazon孭飛，睇到呢個咁有活力嘅演出陣容，當中嘅床戰有幾激烈，可想而知。