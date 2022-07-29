【是日通勝】

農曆七月初一

壬寅年 丁未月 癸未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、交易、出行

忌：動土、行喪、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：11、22、26、44

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：獲幸運之神眷顧，謀事肯拚肯搏，成功在望。

金牛座：運勢平穩，但需注意健康，黑曜石可幫到你。

雙子座：事事順利，只要懂得知足感恩，心情會更靚！

巨蟹座：自私自利乞人憎，是時候檢討一下處事作風。

獅子座：財運不錯，不貪小便宜就沒有事情需要操心。

處女座：負面情緒不利健康，別把不快的事放在心。

天秤座：助人為快樂之本，保持一顆善心可帶來好運。

天蠍座：遇上麻煩不用愁，只要有足夠耐性就能應付。

人馬座：財運稍遜，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

山羊座：逞強易惹禍，謀事要按部就班，忌操之過急。

水瓶座：迎來倒霉的一天，但有失必有得，不用太灰。

雙魚座：做人不能太自私，要顧及大局，多為人設想。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）雞 財運佳

（跌）牛 麻煩多

鼠：士氣低落，做事一成不變，難獲得佳績。

牛：是日沖煞，運勢欠佳，麻煩事接踵而至。

虎：頭腦精明，自信心爆棚，做事得心應手。

兔：一分耕耘三分收穫，求財機遇不容錯失。

龍：有望發揮自身才能，毋須擔心被人排擠。

蛇：沒有壓力和煩惱，能和身邊人和睦相處。

馬：貴人力撐，展現才華好時機，好好把握。

羊：事業運不穩，無論做甚麼都要醒醒定定。

猴：人緣不錯，日常閒聊也能獲得有用資訊。

雞：生財有道，宜努力工作，可望多勞多得。

狗：做事忌固執，一意孤行會帶來許多麻煩。

豬：貴人運強，利事業發展，有望錦上添花。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

飛龍在天 利見大人

九五之尊代表君王，是來自《易經》的第一卦，乾卦。乾卦六爻皆陽，卦辭：元亨利貞。爻辭：初九，潛龍勿用。九二，見龍在田，利見大人。九三，君子終日乾乾，夕惕若，厲無咎。九四，或躍在淵，無咎。九五，飛龍在天，利見大人。上九，亢龍有悔。用九，見群龍無首，吉。

英女王理應是九五之尊，但由於沒有實際管治權，所以是上九之位才正確。上九的英女王並沒有過分使用權力，所以沒有亢龍有悔的情況出現。

英國九五之位是首相約翰遜，剛剛收到他辭去首相之職。《易經》乾卦之九五：飛龍在天，為何還要加上利見大人？是上九的英女王嗎？非也。

當一個人坐上九五飛龍在天之位，不是單指皇帝。一間公司的行政總裁；一個機構組織的總幹事；在一個領域之內，最大權力的人，都可以稱為九五之尊。而這個利見大人，意思是找有能力辦事之人，而非有權力之大人。

感應有道德的賢達之大人支持自己，萬民見到有道德與有能力之人，為九五服務，事情自然易辦而辦得好，賢達與能力就是領導需要見到的大人了。任何的管理首領，能明白《易經》這句爻辭：飛龍在天，更需要利見大人，萬民之福。