波波密語︱陳蕊蕊唔揀圈中人偏遇上金剛　霎時心動險踏兩條船

《繽FUN星網》泰國地道美食平台After5特約節目《波波密語》，由36E「無綫性女」黃婧靈（波波）擔任主持，最新一集請來「華麗甩仔王后」陳蕊蕊現身。蕊蕊除大爆與舊愛金剛未能開花結果的原因，還提及與另一位男友曾遇上感情轉淡期，期間心動新相識男士，霎時醒覺秒速斬纜。

2004年入讀無綫舞蹈藝員訓練班的蕊蕊，近投資開辦美人魚明星學院，又開設格仔舖賣首飾及護膚品，可謂百足咁多爪。事業發展順利之餘，感情方面亦多姿多采，先後與周秀娜舊愛陳偉成及藝人金剛拍拖，雖然現時與圈外男友愛得癡纏，但講到與圈中人拍拖經驗，蕊蕊絕對有得分享。

難頂男友拍親熱戲

談到與同行拍拖困難之處，蕊蕊坦言接受不了男友與其他異性有親熱鏡頭，故沒想過揀圈中人做男朋友，無奈緣分天注定，要來的始終會來：「有啲戲係要咁樣拍，佢會話咗畀我聽先，我唔會去睇，心裏面一定係唔舒服，套戲都唔會睇，不過好在嗰段時間真係冇啲好過分嘅戲。」

談到與金剛的一段情，蕊蕊透露其實於拍拖頭半年已經常有拗撬：「其實佢都大男人，不過對女朋友真係好好，只不過性格唔係好啱，大家都火爆，嗌交係唔會讓步。」雖然異性緣強，但蕊蕊揚言絕不會一腳踏兩船：「之前拍緊扡期間識咗一個新嘅男仔，發覺有少少心動，當刻醒覺要斬纜，因為唔係好接受到嗰種自己，總之男朋友只可以係一個。」更指於芸芸舊愛中，與Avis可以做到再見亦是朋友：「因為大家真係冇嘢！之前有一個行內男朋友，我知道佢好放唔低我，我就要好決絕，否則變咗好似吊住佢。」

波波亂咁示愛

而於《Thai多嘢講》環節，波波又再出招，一見泰籍華僑「年糕」便以泰文「孤Chop Mung」向對方示愛，惟聽到對方一舊雲，並即時糾正，指當中的「孤」字用作於即將以粗口罵人的前言，若然以該句說話向男友說，定必適得其反。

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