陳煒冧爆等做9月新娘　直言「辣」唔着未婚夫： 佢咩都話好

陳煒將與醫生男友陳國強拉埋天窗，2人經歷過婚姻挫折，讓他們更願意為對方付出，加上思想接近，拍拖兩年來也沒有鬧交，令有情人終成眷屬。無綫花旦陳煒9月將與拍拖兩年的陳國強結婚，準人妻近期忙打點裝修，將愛巢變成安樂窩。曾經歷婚姻觸礁的陳煒直言遇到對方前，對再婚不敢多想，靠忙碌工作填滿時間表，感到2人能夠走在一起是帶着緣分，又笑說：「可能佢都好幸運呢！」能夠成為夫妻，思想同步相當重要，2人經歷過的失婚經歷有助他們成長。陳煒覺得雙方想法接近，加上兩年來的拍拖相處，大家願意為對方付出，終能開花結果，她說：「大家有咩都會攞出嚟分享、溝通、分憂，相信大家之前嘅婚姻經歷，令各自都有成長，都係攞個心出嚟維繫。」

相處難免有摩擦，但性格隨和的陳煒遇上比自己更冇所謂的男友就難以「辣着」，她說：「兩年嚟可以話冇乜嗌過交，可能大家睇嘢觀點好似，我講出嚟，佢話咁犀利嘅，就係佢諗緊嘅嘢，佢會覺得我好了解佢，其實我都覺得佢好了解我，大家唔需要去估，都會講出嚟！」婚後她指工作不會改變步伐，她說：「佢好支持我做嘢，會睇晒我啲劇，同埋咩都話好，從來都有讚冇彈。」

廁所爆喊惹回響

另外，陳煒主演的《回歸》去到大結局，她指與郭晉安演對手戲，往往要接受對方考驗，很享受去應變接受挑戰。近日播出她受委屈衝入廁所瞬間爆喊的一幕，原來是一Take完成，難怪獲網民激讚演技。此外，有一場安仔火遮眼摑陳煒的戲份，摑得相當到肉，但花絮片中，安仔卻顯得一臉徬徨：「我拍戲冇打過女人，好驚就唔到力。」

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