MIRROR演唱會三名觀眾不適送院　網傳受驚入院Anson Lo報平安

MIRROR演唱會發生嚴重事故，COLLAR成員SO CHING的男友阿MO與另一名舞蹈員，被高處跌落的電視屏幕壓傷，雖然送院清醒，但傷勢不輕!最新消息指傷者一人嚴重一人穩定

有消息指2名傷者脊椎受傷，其中1名則盆骨骨折，仍有呼吸，昏迷指數三度，目前被送入R房(急救室)治理。其中阿MO已獲醫護人員固定頸部。

發生意外時呂爵安（Edan）與盧瀚霆（Anson Lo）正在表演，網上有消息指正在台上表現的Anson Lo目擊整個過程，嚇得他發呆兼受驚過度需要入院。但亦有消息無送院並已向身邊人報平安。另外，五名傷者中，除了兩名舞蹈員外，其中有三名觀眾感不適被送院。

大會亦發出聲明向傷者致歉:

聲明如下:

MIRROR.WEARE演唱會今日發生意外，現場有兩名表演者受傷倒地，救護人員到場進行急救，現已將傷者送院。

我們對是次意外深感抱歉，並非常關心兩名傷者的情況。我們會對傷者提供一切所需協助。

我們會徹查事故原因。如果我們有進一步消息，會即時公佈。

主辦單位 Music Nation, MakerVille