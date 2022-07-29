東方日報C1：陳山聰收工確診　黃智雯抹嘴高風險

無綫總經理曾志偉領軍的節目《開心無敵獎門人》前晚錄影，陳山聰、袁偉豪與黃智雯等有份參與，無奈山聰錄影後覺得身體不適，進行快速檢測證實確診！各密切接觸者即收到通知，要即時做快測，慶幸全部人未有中招。山聰現居家隔離，其2歲兒子未受感染，而《獎門人》今晚（28日）仍「無罩式」繼續錄影。

「Crazy Runner」成員陳山聰、袁偉豪、黃智雯、胡蓓蔚等前晚錄影無綫節目《開心無敵獎門人》，同場的還有《愛．回家之開心速遞》演員滕麗名、呂慧儀、單立文、蘇韻姿，主持曾志偉、錢嘉樂、阮兆祥及麥美恩跟眾星大玩遊戲，期間山聰玩「用口接食物」遊戲時成面污糟，黃智雯與胡蓓蔚即幫他抹嘴。

居家隔離 封閉式7日

節目錄影完畢，山聰開始覺得不適，即在家進行快速檢測，結果證實確診。由於錄影期間所有藝人均沒戴口罩，故全部屬密切接觸者。而「中招」的山聰接受東網獨家訪問時坦言，當日錄影前因要拍攝劇集《美麗戰場》，故早上及下午開工前共做了2次快測，2次都顯示沒有確診：「係玩完《獎門人》後返到屋企開始覺得有啲喉嚨痛，再做快測先知中招，依家情況OK，居家隔離中，正面面對。（阿仔冇事？）我哋房有獨立廁所，阿仔同工人姐姐我哋會密切留意住，佢哋都冇病徵。我表哥係醫生，所以有問佢意見，佢教我哋點處理。我喺房封閉式7日，咁就應該好快好番。」

「唔會玩完即刻中」

問到知否從何感染？他說：「一定唔會喺《獎門人》度中，因為唔會玩完即刻中。尋晚（27日）返到屋企工人姐姐瞓咗覺，我哋都叫佢起身做快測。」他指自己有咳嗽和喉嚨痛，並已即時通知同場的「兄弟姊妹」做快測：「佢哋Check晒冇事，大家可以放心。」而袁偉豪與黃智雯均表示沒有中招，袁偉豪說：「我尋晚做咗一次，今日都去咗做核酸，暫時冇嘢，呢幾日會留意住。」

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