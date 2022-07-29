I SWIM......論游水養生

【特約報道】夏日炎炎加上ViuTV劇集《I SWIM》大熱，相信勾起好多人的游水癮。我向來很推薦游水這項運動，一來它是全身帶氧運動，有助提高心肺功能及體能，伸展身體筋膜；二來它屬於中低強度運動，水中有浮力，身體不負重，可以放鬆肌肉，又不會對關節構成壓力，所以游水特別適合受關節炎之苦的老人家。中醫亦認為游水能促進心肺兩臟功能，「心主血，肺朝百脈」，養好心肺，肺氣充足則肺之開合正常，氣血能夠運行全身，邪氣外淫就不容易侵犯。

不過中醫亦認為，游水養生要視乎個人體質。夏天熱出汗多，耗損人體津液；加上現代人壓力大，又經常熬夜、情緒波動、思慮、長期注視電腦屏幕，均會進一步耗損陰液，造成陰虛。當陰液不足，難以制衡體內的火氣，就容易出現陰虛火旺的現象。陰虛者絕不適宜做高強度的陸上運動，容易出現口渴咽乾、面色潮紅、小便短赤、汗出黏膩等症狀，令陰虛問題更嚴重；相對地非常適合游泳養生，在水中能控制排汗量，避免損傷陰液，又能鍛煉體質。

陽虛體質因自身天賦不足，或因生活習慣、手術等因素令氣血受損，進而損傷各臟陽氣體現出虛和寒，顯得四肢冰冷、濕邪不退、怕冷、不受風、易感染風寒等。這類體質人士適應氣溫的能力較差，平日要格外留意保暖，那麼又是否完全不適合游水呢？也不並是，只要選擇在合適的時段就可以。傳統養生方式有「採日精」的說法，日精乃太陽之氣，透過採集陽光以生發清陽之氣，驅散體內的濁氣，這就是所謂的補陽氣。頭部是諸陽之匯，十二經脈和奇經八脈都匯聚於頭，是人體陽氣最旺盛的部位；後背則是人體多條經絡必經之路。在夏季早上或中午時段游水，曬頭頂和後背，經絡也更通暢，陽氣自然充足，有效驅散寒氣及濕氣、調陰陽平衡、提升免疫力。上水沖身後亦要盡快用毛巾抹乾身，並馬上用風筒以熱風吹乾頭髮，避免吹冷氣，以防邪氣入侵。入秋後水溫轉冷，亦不應再到沙灘游水。

游水有益身體，但僅記量力而為；而且欺山莫欺水，一定要注意安全。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。