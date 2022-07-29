新婚後復工！賓艾佛力宣布再演蝙蝠俠

荷里活男星賓艾佛力（Ben Affleck）今個月中與影星珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）秘密結婚，在法國巴黎度完蜜月後他已正式復工，近日參與DC超級英雄大片《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）補拍，回歸飾演「蝙蝠俠」！

「水行俠」Jason Momoa昨日於社交網站上載與賓佬一同開工的照片，並透露他參與影片的演出。他留言說：「布斯和阿瑟（他們的角色名字）重聚。愛你和掛住你。賓剛完成華納片場一遊。所有好嘢會喺《水行俠2》中出現。」

今次已是他繼《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）、《正義聯盟》（Justice League）、《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）及《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）後第5度飾演「蝙蝠俠」。

另方面，Jason Momoa日前於美國發生車禍，而日前他再被傳媒影到駕駛電單車載早前被傳分手的影星女友Eiza Gonzalez兜風，懷疑2人經已復合。