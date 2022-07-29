「交叉盒」進駐動漫節　入場買機有着數？

一年一度的香港動漫電玩節開鑼，今年有份參展的Xbox推出大量會場限定優惠，Game迷想買平機就要注意了！首先是入場可以優惠價約HK$3,000入手Xbox Series S主機連12個月Xbox Game Pass Ultimate，每日首60位顧客更可免費獲得Xbox Series S主機便攜箱及csl x MIRROR迷你海報套裝乙套，而所有顧客即時兌換Game Pass可獲 Xbox可摺式收納箱連野餐桌，以及可選擇以半價優惠加入24個月csl 5G Plan。

另外，今年廠方首推「舊碟迎Game Pass」活動，玩家們只要攜同任何品牌之舊正版遊戲光碟或卡帶，再以會場價約$960換購12個月Xbox Game Pass Ultimate，便可額外獲得3個月Game Pass Ultimate，暢遊400款遊戲及未來推出的多款大作！

同場加映︰名作重製

由SQUARE ENIX開發，重製版RPG遊戲《LIVE A LIVE》剛剛於Nintendo Switch推出。遊戲融合了點陣圖與3DCG畫面，精緻打造不同世界，並特別邀請7位漫畫家擔任角色設計，音樂亦全部重新編曲，令玩過原版的玩家也有新的體驗。本作能自由選擇順序遊玩時代，主角及遊戲性大相逕，7個故事通關後就能解鎖第8個故事，耐玩性極高！