徹底調查MIRROR騷恐怖意外　MakerVille或會報警處理

男團MIRROR紅館騷昨晚（28日）發生嚴重意外，致兩名舞蹈員需緊急送院，要立即腰斬當晚表演及暫停餘下MIRROR演唱會表演場次，大會主辦單位大國文化及MakerVille今日（29日）再次發出嚴正聲明，指已安排與不同單位會面，進行徹底調查，如發現有涉及不當行為，大會會立刻報警處理。

另外，大國文化及MakerVille聯合公布，將會取消餘下所有場次的演出及網上直播，有關退票的安排會盡快公布。至於持有7月28日演唱會門票的觀眾，亦可以憑票退款。詳情會稍後公布。

聲明內文如下：

嚴 正 聲 明

【香港．2022年7月29日】對於昨晚（7月28日）發生的事故，令到兩名表現者受傷，我們感到非常難過。大會已主動聯絡公司內外所有有關單位進行徹底調查。調查方向包括事故發生原因及是否涉及人為疏忽。為能夠作出最全面的檢討，我們已安排與不同單位會面，包括公司內部和演唱會製作總承辦商藝能工程及其次承辦商，包括協興隆舞台工程及菱藝廣告製作等等。

對於兩名表演者受傷，我們再次致以深切慰問及抱歉，並會盡力為他們及其家屬提供適切的支援。

我們會於今日上午聯同政府相關部門，以及總承辦商及其次承辦商開會，以對今次事故起因作出徹查。若發現當中有可疑之處，或有任何人／單位涉及不當行為，我們會立刻報警處理。

大會主辦單位大國文化及MakerVille