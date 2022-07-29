Dua Lipa開騷　Fans罔顧安全場內放煙花導致有人受傷

英國天后Dua Lipa前晚（27日）於加拿大多倫多舉行演唱會，期間有Fans竟然罔顧其他觀眾及表演者安全在場內放煙花導致幾名Fans受傷！

有觀眾拍下Fans放煙花的經過，現場見到Dua和舞蹈員表演期間有不同顏色的煙花從底層觀眾席上發放，而現場有觀眾爭相走避，險象環生！事後多倫多警方表示收到有人報警後到場處理，而事件中有至少3名人士受輕傷，幸好受傷人士無需送院。而場館亦沒有因事件而損壞。警方目前與場館的保安人員合作調查事件，翻查場館的閉路電視，查看那些煙花是怎樣帶入場館內以及誰人點燃煙花？

至於Dua事後亦有於社交網站回應事件，她留言說：「昨晚，有未經授權的煙花在多倫多我的演唱會上發放。在我的演唱會中創造一個安全和包容的空間一直是我的首要任務，我和我的團隊和你們一樣對這些事件感到震驚和困惑。有關方面對事件已展開調查，所有相關人員都在努力找出這件事是如何發生的。為我的粉絲們帶來這個演唱會是一次美好的經驗，而對於那些害怕、感到不安全或對演出受到任何影響的人，我深表歉意。」