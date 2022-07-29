姜泰伍咀朴恩斌勁緊張　《禹英禑》收視微跌穩守冠軍

韓星朴恩斌與姜泰伍主演的ENA人氣劇《非常律師禹英禑》昨晚（28日）播出第10集，講述朴恩斌飾演患自閉症的天才律師為捲入性侵智障人士案件的李元貞辯護，李元貞堅稱他與受害人是相愛，令朴恩斌開始對殘障人士的愛情感到苦惱。

而上集向朴恩斌表白的「暖男」同事姜泰伍懶理身邊人覺得他只是憐憫朴恩斌的偏見，與朴恩斌正式開始交往，最後更上演甜蜜咀戲，朴恩斌首先主動咀姜泰伍，卻發現牙齒撞到對方，便問對方錫錫時要怎樣做，姜泰伍便貼心地跟朴恩斌說：「你的嘴巴應該要再張開一點，眼睛稍微閉上。」之後兩人便在漆黑的走廊咀嘴，十分浪漫。

新一集平均收視錄得15.157%，雖然比上集微跌0.623%，但仍以壓倒性姿態稱冠同時段節目，池晟主演的《獵鑽緝兇》與姜河那主演的《Insider》則分別錄得2.849%及3.231%。

此外，最近人氣勁爆的姜泰伍今早（29日）亮相MBC電台節目《正午希望曲》，談到昨晚播出的咀戲，姜泰伍說：「因為當時已經好夜，要在大廈的走廊安靜地拍攝，加上是吻戲，所以特別緊張。」主持金申英便說：「『你的嘴巴要張開一點』這句對白太甜蜜了。」姜泰伍就說：「我很苦惱那句對白要怎樣說，因為演繹方式不同，感覺也會不同，多得恩斌姐姐帶動現場的浪漫氣氛，效果才會這麼好。」問到有否感受到《非》劇的人氣，姜泰伍便說：「我還未感受到，但有好多朋友打電話給我，讓我知道真的有很多人喜歡。」