海鮮主題自助餐　勁擦肥蟹龍蝦

網上有很多自助餐攻略，教大家如何吃容易回本，最多人推介的就是食鮮，尤其不能錯過龍蝦和生蠔等貴價貨，近日有餐廳大攪海鮮主題自助餐，高質海鮮源源不絕，選擇更變得多元化，相信大家必定可以回本。

龍蝦迷之選

每次來到餐廳，大家首先衝去拎多幾隻凍龍蝦大啖食。尖沙咀香港金域假日酒店Bistro on the Mile於現時至8月31日推出龍蝦主題自助晚餐，周末會供應波士頓龍蝦和香煎鴨肝配焦糖蘋果，場內會輪流供應清新的龍蝦盅、龍蝦蟹肉蝦咯嗲、龍蝦牛油果沙律、龍蝦杧果莎莎醬、龍蝦忌廉芝士卷、越南龍蝦米紙卷及泰式柚子龍蝦蟹肉沙律，惹味的菜式有波士頓龍蝦湯、龍蝦壽司卷、龍蝦天婦羅、龍蝦意大利雲吞、薑葱炒龍蝦鉗、韓式龍蝦煎餅、龍蝦海鮮長通粉、高湯龍蝦蒸蛋和芝士焗龍蝦等，絕對是龍蝦迷之選。除此之外，有即開生蠔、凍蝦、凍蟹、凍藍青口、翡翠螺和越南蔗蝦等美食，同時間，客人於晚上8月時惠顧自助餐，可享半價優惠。

蟹之美饌

除了龍蝦，豐腴多膏的螃蟹，無論是清蒸或爆炒，都是港人喜愛的美食。尖沙咀香港百樂酒店Park Café於8月2日至11月30日推出蟹之美饌海鮮自助晚餐，當中包括有炸軟殼蟹和風沙律、芝士汁蟹汁焗生蠔、黑胡椒炒麵包蟹、星洲咖喱蟹、黑醋蟹肉西瓜、香菇瑤柱海鮮蟹粥和帕爾馬芝士伴帶子松露意大利米形粉等，可謂蟹蹤處處。其他還有冰鎮海鮮拼盤，內有麵包蟹、加菲蟹、鱈場蟹腳和帝皇蟹柳等，惠顧自助餐的成人，會額外奉送盛載蟹膏、蟹肉和鵪鶉蛋打造的甲羅燒配鍋巴，鮮味無窮。