兩座移動出行　未來前衞概念

以目前的科技，要實現全自動駕駛，已不是不可能的任務，只是幾時的問題。到時大家出行，只須安坐你的移動載具中，翹埋雙手，甚至不用將注意力專注在駕駛上，便可輕鬆又安全抵達你要到的目的地。而為迎接全自動駕駛時代的來臨，不少車廠都以全自動駕駛科技足夠成熟的大前提，設計出不同的概念車型，當中不乏特別為在城市移動的2座位小巧未來車。MG車廠的MAZE的便是其中之一。

出行玩遊戲 和城市互動

當未來出行都交由全自動駕駛系統代勞的時候，騰出的不止手和腳，還有你的精神和腦力。為了大家未來移動出行時不會悶之餘，每一趟旅程都變得更有意思，MG設計了一款靈感來自是手遊(即手機遊戲)的MAZE Concept。藉已經開發出來的UX/UI 技術，透過每次移動出行邊玩遊戲的方式與沿途建築物和地標互動，讓用家重新發現他們的城市和他們的世界，提供有趣和愉快的未來移動體驗。要打機，要有一塊大Mon，而在造型設計科幻感十足的MAZE身上，由車頭至車頂可整塊上揭打開一體式大型透明外殼，便擔當着車門兼先進投影大Mon兩大重要角色，配合一塊置於兩椅之間的小觸控屏幕來操控即可，此外用家隨時可透過智能手機介入手動駕駛和操作轉向。兩座位布局車廂，軚環、加速及制動腳踏都變得多餘，僅設有一對懸浮設計，可前後移動的紫色零重力座椅。

智能共享 乜都自動波

全自動駕駛系統對城市未來移動帶來不止是更大的個人出行便利性，還有可共享性。smart vision EQ fortwo正是以智能共享為出發點而打造，透過先進互聯系統，使用者每次取車或還車均毋須到特定借車/還車位置，事關這一切都可交由全自動駕駛系統代勞。

它總會智能地在預約好的時間及地點接你，然後載你到不同目的地，它還配備「HOME」自行返回功能，完成工作後會自行離開，連搵位泊車和充電，都自己搞掂，完全毋須用家操心。為增加人車互聯，車上功能可通過觸控中央屏幕、連接個人智能手機或語音控制。橢形設計的玻璃車門，內部採用了特殊薄膜層，可從內部投射資訊。車廂內和車頭還設有LED通信屏，在吉車前往接載時會顯示ON MY WAY，到達及離開時分別顯示HEY 用家名及頭像和BYE，接載用家期間則會出現BUSY字樣，十分人性化。

兩個轆 周圍轆

兩個轆更便於在城市內穿梭，泊車搵位亦更易。除了電單車是兩個轆之外，GM EN-V Concept亦採用了兩個轆設計，不同的是它不是前後轆布局，而是一左一右。此外，它還配備兩座位車廂，不像電單車般皮包骨，為未來的城市移動出行帶來更多可能性。擁有時尚及陽剛外觀的EN-V Concept車長僅約1,500mm，較傳統汽車短三分之二之多。車身廣泛採用常用於賽車的碳纖、 Lexan樹脂和丙烯酸製，擁有輕量化又堅固的特性，車重不到500kg。車上的純電動力系統由一對置於車輪上的電馬達及鋰離子電池組成，並透過電子線控驅動，不止具備全自動駕駛能力，亦可隨時切換至手動駕駛，所有操控都可經車廂內的一塊觸控小屏幕來操作。

世界首款聲控智能軚環

講到未來車，不得不提跟Jaguar Future-Type Concept。它不止跟上述的全自動駕駛概念車一樣擁有前衞造型，還配備名為Sayer的全球首款聲控智能軚環。採用中空、扁八角形立體、平滑金屬面、無線、可裝拆設計，方便你帶埋佢上班或回家，更重要的是它能執行數百項任務，例如召喚你的座駕、播放音樂及幫你訂位食飯等。上車後將它放在特設位置，即可與車載智能系統完全連接，透過虛擬屏幕和簡單的手部比劃動作揀選和操控不同車載功能，甚至切換至手動駕駛模式。隨着軚環原本中空位置接上電子儀錶並自動伸出，駕駛工作即轉交到你手中，讓你重掌手動駕駛的樂趣。