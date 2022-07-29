重組MIRROR騷意外時間線︱傷者阿峯曾做郭富城伴舞剛於年初結婚

人氣男團MIRROR紅館演唱會昨晚（28日）發生嚴重事故，於舞台頂的巨型電視突然墜落，擊中2名Dancers，需要立即急救並送院，引起全城關注。其中一名傷者是COLLAR成員So Ching男友阿Mo，而另一個較為輕傷的Dancer是張梓峯（阿峯）。阿峯曾與Anson Lo有不少合作，在歌曲《Megahit》和《King Kong》MV中伴舞，並在演唱會上亦是《Mr. Stranger》和《King Kong》的Dancer。而他亦曾經和Anson Lo一樣，曾經為天王郭富城伴舞，城城在2018年舉辦的《郭富城舞林密碼世界巡迴演唱會 南京站2018》都有他的蹤影。另外，阿峯亦曾參與張敬軒演唱會，更與軒仔攬住合照。阿峯於今年年初與相識10年的女友拉埋天窗，今次意外發生後，他的老婆和阿峯的社文平台，有不少人留言打氣，希望阿峯可以早日康復。而阿峯在昨晚開騷前更在社交網上載與姜濤的合照，更留言：「今晚一齊Good Show」，令人心嗡。

到了今日（29日）郭富城在社交網上載全黑照片，為傷者送祝福：「演出界發生了這個嚴重的舞台意外，我感到非常痛心和震驚。當下大家盡力用正面思維為兩位受傷舞者集氣祈福，希望他們早日康復！同時希望業界嚴肅地正視舞台演出者的一切安全！人命比一切都重要！祝願平安！」

其實於這次恐怖意外意外前，於MIRROR一連12場紅館演唱於7月25日舉行首場演出前，早已傳出有人綵排受傷，引來不少Dancers於社交網出Post怒斥，並獲Mirror成員響應。事後演唱會如期舉行，但短短4場已連環出意外，令人愈睇愈心寒。以下為大家整理連日來Mirror演唱會發生的一連串意外。

1. 於7月24日總綵排已傳出有意外發生，演唱會上有很多舞台機關，於一眾台前幕後在不太熟悉的情況下綵排，令其中一名Dancer受傷。據指疑似有人將責任推在MIRROR的Dancer身上，令他們大感不滿，紛紛在社交網鬧爆。而12子的姜濤、AK、Frankie、Stanley都有在社交網出Post為Dancers打氣。

2. 在首場時，Edan準備自彈自唱時鋼琴以及個咪都沒有聲音，工作人員隨即上台幫忙，擾攘約2分鐘依然未修復好。好在Edan發揮搞笑本式表示與觀眾繼續互動，等所有設備回復正常後繼續演出。

3. 同樣在頭場，當AK與Lokman及Alton演繹《虎道門》時，AK在舞台升到半空時在跳舞，但舞台突然搖擺，差點令AK跌落台。好在AK平衡力不錯未釀成意外，有粉絲拍整個過程後，在網上大罵草菅人命。

4. 去到第2場，Frankie在台上講話時因差錯腳，從高台上跌下來。幸好他所站的台不太高，Frankie隨後立即站起來說：「我冇事，Sorry，我自己跌親！」令不少粉絲嚇到尖叫，相當擔心。

5. 而最離譜一次就是昨日（28日）第4場時，在表演過程期間，台中央大電視突然掉下，2名Dancers被擊中後倒在地上，要立即送院，因MIRROR演唱會事故不斷 ，所以決定腰斬剩餘場次。