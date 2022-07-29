相隔4年再拍劇　李鍾碩拍《律戰江湖》與Yoon A演夫妻嗌興奮

韓國男星李鍾碩夥拍女團少女時代成員Yoon A合演的MBC劇集《律戰江湖》（前譯：黑話律師）將於今晚（29日）首播，兩人今晨出席以線上形式進行的發布會。

今次是李鍾碩繼2019年入伍前與李娜英合拍劇集《羅曼史是別冊附錄》之後，相隔4年再拍劇，李鍾碩說：「很抱歉讓粉絲等那麼久，導演是我很尊敬的人，也是跟我關係很好的哥哥，我們一起苦惱過之後，決定拍未嘗試過的東西，因為我很相信他，所以決定演出。」

談到今次與Yoon A扮夫妻，他說：「我是第一次和人演夫妻，但因為我和Yoon A認識了很久，可以一起拍劇很興奮，也很期待演夫妻，比較可惜的是我們是分開拍的，比起面對面，有更多時間是在各自的位置演戲，在分開的時候我是一邊想着Yoon A一邊拍攝的，看到剪輯的片段之後，發現她正在孤軍作戰，我也更努力去演了。」

Yoon A則表示：「雖然說是新婚夫婦，但如果是和李鍾碩演的話，根本不用苦惱，但因為我們一起拍攝的時間不多，的確有點可惜，雖然很少一起出場的畫面，但有不少回憶的場面。」Yoon A又指今次是她第一次演護士角色：「好像能讓大家看到我不同的一面，所以決定接拍，我的角色是外柔內剛，我也希望能做到這樣，希望大家看了劇集之後會覺得我好適合演護士。」