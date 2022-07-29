新登場工裝、運動系列　潮玩復古味

最近藝人張繼聰與老友阿騏Yorki Fan共同創立的服飾品牌Petrolhead，推了多款致敬三、四十年代的復古服飾，風格上結合了「工裝、軍事、丹寧、電單車」元素，既Vintage又充滿男人的浪漫。而另一邊廂，New Balance亦不約而同玩起復古風，聯同韓國街頭品牌thisisneverthat推出了一系列90年代美式風格跑鞋與服飾。兩者設計上雖各有特色，但所散發的復古潮味卻一樣濃厚，大家又喜愛哪一個多些？

牛仔工裝 結合復古與男人味

有關注「二轆」文化的都知道張繼聰與老友阿騏都是電單車發燒友，尤其喜愛古董電單車Harley-Davidson。而且他們同樣喜愛舊事物與音樂，因此在2021年成立了以三、四十年代服飾小物為靈感的服裝品牌Petrolhead，提倡「穿得有型是日常」。服裝系列大玩男人的浪漫，結合了復古味濃厚的「工裝、軍事、丹寧、電單車」元素，而設計則偏向經典日常款式為主。不過即使女士心思思想入手也可以，事關張繼聰老婆謝安琪一早就穿上系列服飾以示支持。大家對這個品牌文化有興趣的話，不妨留品牌本周末（ 7月29至31日）在港舉辦的首個Pop-up Store。

運動系列 玩復古做舊

運動品牌New Balance近年頻頻與韓國不同單位合作，先是邀請IU作代言人演繹不同系列的服飾鞋履，同時一直也與韓國街頭品牌thisisneverthat合作推出潮流服飾，引起極大回響。今回兩大單位再次合作，首先非常引人注目的當然是運動品牌一直以來深受大眾歡迎的2002R與1906R兩款Daddy Shoes跑鞋，加入專利緩震中底N-ERGY，讓人穿着跑步時感舒適大增。其中1906R的網眼鞋面以及鞋底經過做舊處理，鞋面各處渲染成一塊塊的黃色，鞋底以蠟黃色設計，整體就像一對存放多年的鞋款。另外還有短袖Tee、Hoodie、短褲、Cap帽、長襪等單品，以墨綠、深藍、黑、白色為系列主色，復古簡潔的設計，就算全套着住去跑步，都一樣咁型！