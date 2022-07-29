陳山聰確診︱謝東閔孔德賢學識與病毒「共存」

藝人謝東閔與孔德賢齊齊於無綫新劇《本尊就位》首演男一，二人孖住出席試造活動時心情大靚，透露將於下月中開工，德賢直言開心又興奮，因演男一除了戲份多，還有幸與韋家雄、李成昌及謝東閔等前輩合作，從中吸收演戲經驗，謝東閔被問到如何過兩招給孔德賢，他笑說：「我會教佢打機，我哋對手戲多，雖然識咗好多年，但今次先合作，希望能夠帶到新鮮感畀大家。」

談到該劇講述二人奇遇記，當中亦有兄弟情元素，問到他們是否與陳嘉慧兩男爭一女？兩男笑指緣分天注定，但也要睇劇本安排。演齡尚淺的孔德賢，表示為了角色也做了很多功課：「呢套係喜劇，所以會睇好多笑片，好似周星馳同張家輝嘅電影取經，睇吓搵唔搵到啲元素適合自己嘅風格。」謝東閔則表示疫情下胖了不少，故正努力瘦身，雖然炎炎夏天胃口大減，但似乎對他零影響，更說：「愈係咁愈想食嘢㗎！」

對於Crazy Runner成員陳山聰確診，謝東閔表示毋須太過擔心，因已漸漸適應與病毒「共存」：「我覺得要保持良好抵抗力最緊要，就算要中招都阻止唔到，既來之則安之。」孔德賢亦表示每日也有做快測，問到公司可有新指引？他說：「我哋開工要做完快測，證實冇事先可以入化妝間，同埋平時唔使做嘢都盡量戴住口罩，希望大家都健康啦！」