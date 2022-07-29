【月餅禮盒特集──酒店篇】高級應節禮盒　矜貴大方兼而有之

很多巴絲打喜歡到酒店訂購月餅，貪其有質素保證，而且不少包裝及款式更是獨一無二，今年各大酒店更推出不少新口味或特色禮盒，送禮夠晒大方得體，自用亦能滿足一家大細的高要求。

黑松露奶黃香氣馥郁

本地歷史悠久的酒店品牌每年都會推出月餅禮盒應節，好似港島香格里拉酒店的米芝蓮星級團隊今年亦特別帶來多款招牌中秋月餅及尊尚禮物籃，包括限量的夏宮珍品八十年陳皮豆沙月餅收藏禮盒、廣受歡迎的夏宮七星伴月禮盒；還有全新的夏宮迷你黑松露奶黃月餅及夏宮特級流心月餅二重奏。當中的新品夏宮迷你黑松露奶黃月，將松露的獨特香氣融入甘香幼滑的奶黃之中，而天然的松露香跟油腴甘醇的鹹蛋粒相得益彰，香氣於口腔縈，令人回味。而全新的流心月餅系列則有迷你黑芝麻流心月餅及迷你柑橘流心月餅（各4件）；黑芝麻流心月餅選用顆粒飽滿的上品黑芝麻，經多重工序秘製成流心餡，香氣濃郁。至於柑橘流心月餅切開即見清香柑橘果肉，清香柑橘與香滑濃郁奶黃相輔相成，令味道昇華。酒店會員於官方網上精品店預購指定中秋禮品，可享低至75折優惠；而非會員亦可享高達8折優惠。

經典口味時尚登場

喜歡簡單而經典口味的，如心酒店集團或許是閣下杯茶。集團今年帶來3款不同口味月餅及4款禮盒或禮物籃，包括雙黃白蓮蓉月餅、迷你蛋黃奶黃月餅和迷你陳皮豆沙月餅；選用頂級湘蓮製作細滑蓮蓉，配以上乘鹹蛋黃作餡料炮製成雙黃白蓮蓉月餅，清甜不膩。以酥香鬆化的餅皮包住充滿蛋香的綿滑奶黃製成迷你蛋黃奶黃月餅，層次豐富。糅合傳統和創新元素，以芳香馥郁的上等陳皮配搭幼滑的豆沙蓉炮製成迷你陳皮豆沙月餅，清新不膩，每款均選料上乘，精製出細緻質感；月餅包裝今年均換上新裝，簡約設計配上精緻線條，令禮盒造型更添時尚典雅。至於「迷你蛋黃奶皇月餅 × Or Tea?™」禮盒套裝就有梨味綠茶、荔枝味白茶、玫瑰紅茶各5包及迷你蛋黃奶黃月餅4個，於即日均8月月25日或之前預訂可享8折優惠。

跨界聯乘高貴典雅

跨界合作時時用，可錯想過五星級酒店與電訊公司合作推出月餅？由香港電訊旗下之會員獎賞計劃及數碼業務The Club與香港麗思卡爾頓酒店合作，聯乘推出乘8件裝迷你奶黃月餅禮盒「悅．盈」，禮盒以玉兔作設計靈感，集結酒店鄰近藝術展區的特色元素，飾有互相交織的圖騰，充分展現中國節日與文化藝術的交融；而雙層精緻的首飾盒設計，配以古典雅致的聯乘限定配色午夜藍及寶石綠，集傳統奢華於一身，極具收藏價值。即日起至8月29日會員可以指定積分或現金加積分預訂月餅禮盒，憑電子換領信於8月15日至9月11日期間到酒店大堂換領。