《回歸》大結局暗藏Big Boss　 陳煒郭晉安大考演技置身「元宇宙」

無綫劇集《回歸》今晚將播大結局，緊湊劇情浪接浪，昨晚揭開陳煒飾演的麗娟早就知陳嘉慧扮演的巧瑤是徐榮「二五仔」，並反利用瑤瑤設局讓石修飾鄭主席和徐榮的馬志圖中計，麗娟背後更暗藏另一Big Boss。

西環「粵德居」生死存亡引發網民關注，陳煒同郭晉安能否破鏡重圓亦是焦點所在。據知為了配合劇集主題及增加新鮮感，劇組專誠花了四個月時間籌備及打造「元宇宙粵德居」，除了還原「粵德居」內部陳設，每位伙記的Avatar（虛擬化身）亦是製作認真。安仔、煒哥、何廣沛及陳曉華穿梭交錯的出現，增加了故事的可觀性及感人度。

最後一幕拍攝，安仔和陳煒需要戴上眼罩運用想像力演繹置身於「元宇宙粵德居」的感覺，相當考演技，煒哥坦言拍攝時有一定難度：「因為元宇宙對於我嚟講係陌生嘅，所以要靠好大幻想力去演。但因為劇本寫得好清晰，包括角色年輕時嘅經歷同故事，所以喺情感拿捏方面都幫咗我好多。」

陳嘉慧（Erica）昨晚跪地向郭晉安求饒一幕，也引起網民熱討，網民普遍認為Erica演技尚有進步空間，但以新人的表現尚算合格；而安仔的戲則被讚最好，更被網民力推可第四度封視帝，他也感激大家喜歡「耀祖」這個角色，直言好鍾意昨晚法庭戲，謙稱是台前幕後整個團隊功勞：「全靠佢哋喺後面助攻，出嚟效果先至咁好。演員嘅戲唔可以單靠一個人去演，等同一隊球隊，要入球一定要有人助攻。」Erica指安仔幫了自己很多：「佢不斷帶住我入戲，同埋現場好多前輩佢哋畀咗好好嘅氣氛出嚟，令我更加投入到件事。而嗰場戲最難嘅地方，係因為有咁多前輩望住自己拍喊戲，真係有啲驚！」