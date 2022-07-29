袁澧林目睹MIRROR演唱會意外：希望傷者盡快康復！

新進男神魏浚笙（Jeffrey）與女神袁澧林（Angela）今日（29日）出席Breitling百年靈Superocean超級海洋腕錶新品發布會，Angela以露腰裝上陣大晒小蠻腰，講對他們頻頻以「螢幕CP」形象孖住出活動搵真銀，Jeffrey感謝品牌機會，又指不會對到厭：「大家合作得好開心，最想一齊合作拍電影同電視劇，作為新人想多啲演出機會。」

提到手錶，2人異口同聲表示會以手錶作為配飾配襯不同服裝，問到Jeffrey會否戴情侶錶？他說：「少啲，戴錶我係睇個人心情，從顏色着手。（有冇收藏手？）暫時冇咁多錢，但平有平買，貴有貴買，我都會儲錶，會儲唔同顏色嘅手錶。」

至於Angela也有儲錶，但買錶就以實用性為主：「因為我比較鍾意做運動，可以潛水嘅錶會成為我嘅收藏。（有冇送過錶畀男仔？）冇。我都冇收過男仔送錶，希望有人送畀我，令我再準時啲。我唔係遲到王，工作唔會遲到，但化妝會遲。（約會會唔會遲？）都唔會，不過朋友會識得調較時間，大家會睇住個WhatsApp芒住大家幾時出門口。」Jeffrey稱可以作證Angela工作時沒有遲到：「所有演員都好專業，我都係準時嘅人，唔想拖累大家。」

講到MIRROR演唱會昨晚發生意外，Angela透露昨晚（28日）正好在場欣賞演唱會：「希望兩位舞蹈員快啲好番，我諗香港人最希望佢哋早日康復，其他就唔講太多。（你當時心情點？）我嘅心情唔重要，希望佢哋盡快康復。」Jeffrey亦叫大家為受傷的舞蹈員集氣及祈禱。