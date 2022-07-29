《I SWIM》結局被網民狠批　吳海昕：我哋盡咗力就好

藝人吳海昕（Sofiee）今日（29日）現身腕錶新品發布會，同場的嘉賓都是劇集《I SWIM》的演員，她表示開心能再見他們，但大家各有各忙，故未有聚在一起觀看劇集大結局，對於結局被網民狠批，她說：「我聽到好多唔同意見，好同唔好都有接收，自己會去改善，大家一齊完成呢套劇已經好圓滿。（話你劇中同Edan呂爵安唔襯？）多謝大家意見，大家好投入去睇，我哋盡咗力就好。（係咪會拍電影版？）要問導演，知道佢有寫（劇本），但我未收到任何通知。（覺唔覺得劇集得10集太短？）都係，可能角色太多。」

講到手錶，Sofiee透露平時會用手錶來配搭服裝，而最喜歡的一枚手錶是由爸爸所送：「啲人問我收過最貴重嘅手錶，永遠都係爸爸送嗰隻，因為個價值在於佢份心意，我18歲第一次做暑期工嘅時候，爸爸送咗隻錶畀我要我準時返工。」

提到MIRROR演唱會發生意外，她表示看到相關報道心情沉重，希望傷者早日康復。她透露最近忙於綵排舞台劇：「我係第一次做，唔知道原來要花咁多時間排練，一星期七日由下午2點排練到夜晚11點，連阿媽都冇時間見。（做舞台劇時會唔會留意舞台安全問題？）我未踏台，我哋個舞台設計會相對簡單，但都會打醒十二分精神。」

同場有王智騫（Martin）與范麒智（Kenji），2人都有份拍攝劇集《I SWIM》，Martin坦言因該劇而令更多觀眾認識自己，亦有不少品牌拍攝工作，但笑言因大多是秋冬裝，故無需騷肌，2人都是首次拍劇，問到有否拍上癮？他說：「本身都好享受幕前演出，拍完之後依家興趣大咗好多，希望有更多演出機會。我一直都有上堂學戲，加上睇番自己嘅表現，發現到自己嘅問題，我會多加改善，例如咬字方面。（畀幾多分自己？）6分啦！合格，個角色都帶到歡樂畀大家，見到網民對我嘅評價都係好壞參半。」

至於Kenji表示該劇算是他正式在幕前出道，希望有更多演出機會：「我近期都有學戲，對於我喺劇集嘅表現，我畀4分啦，因為我嘅戲分唔多，而且拍嘅時候我仲未正式入行，所以唔知點準備，依家知道，會好好提升自己嘅演出水準。」