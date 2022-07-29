相信唔少人都試過去餐廳食飯，遇到黑面又服務態度差嘅侍應，實在令人食到一肚火！相反，日本AV界嘅餐廳女侍應就唔同喇，佢哋服務殷勤、招呼周到，而且仲夠晒貼身，主動為客人提供快感添！

有求必應

喺片廠Kahanshin Tiger出品嘅《肉感餐廳兼職家庭主婦OL亞里沙體驗告白》中，巨乳人妻羽生亞里沙因為生活太枯燥，所以去到一間餐廳做女侍應，而佢可謂有求必應，男同事要佢做乜都肯，喺暗角吹奏一曲又得，被變態男主管拉入餐廳嘅貴賓室，喺客人面前表演自摸又唔拒絕，要佢同客人即場肉搏亦一樣冇問題，搞到餐廳變成風俗店一樣！

肉體救餐廳

由DAHLIA推出嘅《對職場工作中的制服愛也香凌辱》入面，友田彩也香係一間餐廳嘅女侍應，早前因為出現食物中毒事件，搞到冇人嚟幫襯，為咗挽救餐廳嘅生意，老闆就叫彩也香犧牲一下，以肉體招呼客人，果然成功令餐廳客似雲來！而香妹亦唔覺得自己蝕底，因為佢本身都係色慾之女，打工之餘又可以同咁多男人享受快感，實在係一舉兩得！

簡評

今日介紹嘅兩部餐廳女侍應系列中，本仙最鍾意羽生亞里沙主演嘅《肉感餐廳兼職家庭主婦OL亞里沙體驗告白》，原因係亞里沙上圍對I奶又大又彈性十足，表演胸夾場面，令人睇得相當興奮，而且佢仲會喺餐廳內不同角落跟男優激烈肉搏，為作品帶來豐富嘅視覺刺激。