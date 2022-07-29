MIRROR騷意外後成員被「禁聲」　Stanley轉黑頭像以示不滿？

人氣男團MIRROR紅館演唱會昨晚（28日）出現嚴重事故，事件發生後，12子一直未有表態或作任何回應，據聞是因為被「禁聲」，事實上出事後，Edan最先忍不住在其社交網限時動態出「黑圖」表達心情，但不知是否受壓，好快就刪除了。而性格比較火爆的副隊長Anson Kong（AK）由開騷前眼見意外頻生，有幾個舞蹈員在綵排時跌落升降台，他已經鬧爆：「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽！」在凌晨2時他在其平台上載「黑圖」，擺明抗旨，AK和Frankie都是舞蹈員出身，今次開騷的醫療團隊也是AK主動向公司反映及提出，才得公司首肯出錢聘請，因為曾有舞蹈員表示多謝AK才有醫療團體照顧埋一班舞者，令他們大為感動。

MIRROR成員在社交網上沒有為事件發聲，到了今日成員邱士縉（Stanley）將社交網頭像轉了黑色，經翻查後發現Stanley已經取消關注公司MakerVille，疑以此表示不滿。

另外，成員Frankie（陳瑞輝）今日（29日）34歲生日，其歌迷會原本安排免費派雪糕，及在商場舉行大型慶生活動，但演唱會發生嚴重意外，歌迷會決定取消所有活動。