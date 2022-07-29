金髮裸模　兩代大鬥法

金髮女郎可謂成人模特兒嘅代表形象，只係佢哋美艷一時，卻難敵時間洗禮，否則點能造就出每代人氣金髮女郎呢？講到當中嘅代表，就有前浪Kayleigh Emma Pearson同後浪Lily Xo，今次一於將佢哋嚟個比併，睇吓邊個魅力最強啦！

意外走紅

乜嘢叫做無心插柳意外走紅？Kayleigh Emma Pearson就係其中一個好例子。佢擁有一把迷人金髮同樣貌，仲有相當吸睛嘅火辣身材，但原來佢一直都冇諗過從事成人模特兒嘅工作，自細嘅夢想係成為白衣天使。既然係咁，點解佢會踏上裸模之路呢？咁就要從佢前男友開始講起。

喺英國出生嘅佢，2002年時為咗振奮當兵嘅前男友士氣，於是佢便將一輯超火辣嘅自拍照寄畀對方，卻估唔到對方竟然用呢輯相幫佢報名參加一個由男士雜誌舉辦嘅性感女郎選美比賽，結果Kayleigh憑住迷人嘅樣貌及身材而成功入圍，更打入最後10強添！及後佢被成人模特兒事務所睇中，就係咁展開裸模事業，而佢嘅寫真不但深受歡迎，人氣高企，更被封為最有魅力嘅金髮女郎之一。

Kayleigh Emma Pearson

出生日期：1985年6月25日

身高：163cm

三圍：34DD-26-36

夢想成真

有啲人喺無心插柳嘅情況下出道，亦有人一直視模特兒喺夢想工作，其中就有呢位Lily Xo。喺美國加洲拉克波特一個小鎮出生嘅佢，細便有小美人之稱，亦因為咁佢一直夢想成為模特兒，希望可以喺台上發光發熱。隨住成長，佢嘅胸部發育得非常好，擁有一對令男士睇到心郁嘅激凸巨乳，令佢感到相當自豪，之但係佢生得細粒，身高僅得154cm，所以未能圓夢成為模特兒。

當時大受打擊嘅佢，只好一邊讀大學，一邊搵機會參與舞台劇嘅演出工作，而呢個時候佢見到有模特兒公司招募成人模特兒嘅廣告，佢心諗既然冇得做模特兒，憑佢嘅身材應該有機會做到成人模特兒，於是佢便決定去面試，結果成功獲得取錄用，2014年正式展開裸模事業，憑住一把亮麗金髮及火辣身材，成為炙手可熱嘅成人模特兒。

Lily Xo

出生日期：1993年8月27日

身高：154cm

三圍：32DD-22-32

第1回合

鬥「胸」湧

三圍數字雖然可以作為衡量身材有幾迷人嘅標準，但係亦唔能夠盡信數字，好似Kayleigh Emma Pearson擁有34DD巨乳，比Lily Xo嘅32DD上圍大兩吋，但係由於後者生得細粒，所以視覺上佢對車頭燈更有「胸」湧澎湃嘅感覺。

第2回合

鬥美腿

雖然三圍係最能吸引男士嘅眼球，但無可否認縱然有好波地，如果冇長腿配合嘅話，觀感唔多唔少都會打折扣，故此擁有美腿嘅Kayleigh Emma Pearson，絕對比Lily Xo更加吸睛。事實上，Lily Xo初出道時會刻意避免影全身寫真相，但隨住人氣爆發，自信心番返晒嚟後，先至唔再介意腳短嘅缺點。

第3回合

鬥吸金

論吸金嘅話，Kayleigh Emma Pearson可以話係贏晒Lily Xo，原因好簡單，憑住選美比賽出道嘅佢，一開始已經贏在起跑線上，不但寫真工作接踵而來，仲有機會演出MV同推出唱片，吸金力強。至於Lily Xo則係一分耕耘一分收穫，要密密做先至密密賺。

愈戰愈勇

作為成人模特兒界嘅金髮女郎代表人物，Kayleigh Emma Pearson同Lily Xo絕對係兩代女神嘅代表，前者因為選美關係，喺正式出道前便已經有相當高嘅人氣，加上佢愈嚟愈敢露，人氣自然超勁。Lily Xo雖然出道初期，因為身高而令佢有啲膽怯唔夠去盡，不過隨住人氣爆紅，亦係愈戰愈勇，呢種堅持亦係佢嘅魅力來源之一。