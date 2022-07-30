【是日通勝】

農曆七月初二

壬寅年 丁未月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：拆卸、掃舍

忌：大事勿用

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：23、29、31、33

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：工作表現可圈可點，遇到複雜問題也不怕。

金牛座：幸運指數排第一，你的笑容能給別人正能量。

雙子座：運勢平平，視力易受損，切忌長時間玩手機。

巨蟹座：感情關係存暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

獅子座：財運亨通，但要懂得知足，切勿貪得無厭。

處女座：若發現身邊人不是你杯茶，斬纜是一種解脫。

天秤座：助人如助己，當你有困難，才不會孤立無援。

天蠍座：事業運稍遜，謀事要走正途，以免弄巧成拙。

人馬座：趁周末多做運動，有益身心，健康指數更佳。

山羊座：愛情運不錯，佩戴黑曜石飾物可望旺上加旺。

水瓶座：包容不等於縱容，要讓身邊人認清你的底線。

雙魚座：機會與風險同在，猶豫不決易錯失投資機會。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）虎 壓力大

鼠：貴人運強，與人合夥做生意，受益不淺。

牛：事業運平穩，付出愈多，收穫也會愈多。

虎：是日沖煞，工作壓力大，表現容易走樣。

兔：工作上的阻力消失，身心所受壓力大減。

龍：頭腦精明，策劃力強，易得到上司賞識。

蛇：話頭醒尾，處理棘手問題顯得游刃有餘。

馬：趁周末多陪伴家人，可體驗親情的可貴。

羊：財運好，心情靚到極，不妨外出玩一天。

猴：人緣旺，獲同事支持，謀事無往而不利。

雞：運勢好轉，求職最有利，不要錯過良機。

狗：事業運平平，職場流言多，毋須太介懷。

豬：心不在焉，無心工作，有可能錯漏百出。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

最懂得投資的星座

第5位：人馬座

估不到最吊兒郎當的人馬座也有其投資之道，能夠在單一學識上作深度研究，無論是甚麼範疇的學問，只要產生了興趣，就會願意花時間深入鑽研，所以萬一跟投資項目談戀愛，就變得不再簡單。

第4位：山羊座

追求名成利就，人生往往跟工作掛鈎，由踏入成年開始就明白一份工的重要性，以時間作為投資，期望一天會爬到高薪厚職的位置。一份穩定的工作是人生的開始，打工皇帝就是這項投資的最終目標。

第3位：獅子座

有樂觀的個性，很會從好的方面去想，這吸引力法則令投資有斬獲是很基本，加上喜歡炫耀，贏的時候可能全世界都知道，但很少會聽到獅子座朋友投資失利，因為這是不能說的秘密。

第2位：天蠍座

對管理別人的錢財最有天分，所以當有資金在手，一定會運用其天賦及潛能，如直覺力甚至洞察天機，在對的時候跟別人以合併的方法融資，將資金愈滾愈大。

第1位：巨蟹座

這是因為在香港最保值的投資項目是地產，對一生中只想建立自己家庭的巨蟹座來說，買樓少不免是第一步，初時可能不是投資，但愈早上車愈有回報機會，如果很早期就買下幾層樓，相信現在已經可以不用工作，以收租作為收入了。