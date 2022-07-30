郭晉安盼時光倒流　改寫歷史助父母和好

接連有《回歸》和《白色強人II》兩部劇集推出的視帝郭晉安，於《回歸》內靠兩名兒子幫手，成功與前妻陳煒復合；然而現實生活中，其雙親以往經常吵鬧甚至大打出手，令他留下陰影，不諱言希望時光倒流，能重回過去改寫歷史。

戲中有「囝囝」周嘉洛及吳偉豪「牽紅線」，塑造元宇宙世界令他與煒哥「重回過去」反思，最終破鏡重圓，郭晉安坦言現實生活中亦想重返童年：「我覺得一個人嘅成長深受原生家庭影響，所以我想返去做安慰嘅角色，因為兒時睇住父母吵鬧、甚至打交，佢哋打打吓我都開始唔驚嘞，諗番轉頭好想平息佢哋嘅風波。（童年好唔快樂？）又唔會喎，因為根本冇人理，好自由。」

外表風光落本置裝

那麼父母最終有否和解？他說：「其實唔係好清楚，因為好早就離開咗屋企，尤其入電視台做嘢後，本身屋企喺銅鑼灣，的士錢都夠我喺出面租屋住！（嗰個年代做藝人好風光？）搵得多又付出得多啫，起碼要置裝，好記得嗰時我仲要搭港鐵出入，而且好多地方唔去得，好似出去酒樓食飯，不停有人圍住攞簽名。」

他坦言如今與14歲囝囝偶有摩擦：「佢好想要主權，但我會堅守底線，清楚話畀佢知有啲嘢真係唔得，當然我都會尊重佢，好似佢留長頭髮同電髮，想做音樂家，我就冇出過一句聲。（如果你同太太鬧交，仔女有咩反應？）我哋協議咗唔會喺仔女面前鬧交，做呢行訓練到容易控制情緒。」

炒股票日日賺幾萬

說到1997年，郭晉安離巢外闖，他形容當時要於股壇搵錢易如反掌：「好多人行埋嚟畀啲冧碼你，求其篤每日都可以賺幾萬。嗰時我拍一套戲片酬40萬左右，所以有閒錢投資，點知有日倒輸番晒落去，我就同自己講遲啲一定要贏返番嚟。（一共輸咗幾多？）當時嘅20幾萬，我翻咗本好耐，贏番凸唔知幾多倍嘞！」